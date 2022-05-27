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兒子確診發燒到昏倒　柯文哲：陳佩琪當下連話都說不清楚

▲台北市長柯文哲27日透露，兒子高燒到昏迷的時候，妻子陳佩琪馬上打電話給他，電話中連話都說不清楚。（資料照／翻攝陳佩琪臉書）
▲台北市長柯文哲27日透露，兒子高燒到昏迷的時候，妻子陳佩琪馬上打電話給他，電話中連話都說不清楚。（資料照／翻攝陳佩琪臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-05-27 17:05:51

台北市長柯文哲26日召開防疫記者會時，自爆除了自己以外，兒子以及其中一個女兒也都相繼確診。不過「送急診室」一事也遭到外界質疑是否濫用醫療資源？不過今（27）日則再度傳出，柯文哲的兒子確診時，曾一度發燒到「盜汗」，甚至昏迷不醒的情況。對此柯文哲也予以證實，更透露當時妻子陳佩琪打電話給他時，連話都說不清楚。

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被問到兒子的情況時，柯文哲先是表示「小孩子有小孩子的隱私，也不用因為他爸爸當市長，所以病例就拿出來公開。」不過還是透露，當時兒子昏倒時，妻子陳佩琪打電話給他，「連講話都講不清楚」，不過還好，後來送去醫院以後狀況就穩定了，「謝謝大家的關心啦，不用浪費大家的時間討論這個問題。」

而現場媒體也詢問柯文哲，這幾天與子女待在家中，照顧上是否有任何問題？對此柯文哲直言，台北市的外送平台很方面，吃飯什麼的都是小事，現階段就是暫時關在家裡，只要注意好兩個小孩有沒有什麼症狀，負責當個醫生就好。

至於這幾天柯文哲「臨時改變隔離地點」以及「兒子確診送急診」等議題，似乎都被外界拿放大鏡檢視？對此柯也坦言，這個是台灣社會就是這樣，「怎麼講，有時候就是應付社會的標準。」柯文哲說，當然做起事來會比較不方便，但是人家社會有比較嚴格的標準，就用比較嚴格的標準來做事。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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