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首見2童中重症！確診數蟬聯全國第2　中市府籲留心腦炎

▲台中市BNT兒童疫苗今在校園開打，首日有1千多人接種。（圖／台中市議員羅廷瑋提供，2022.05.27）
▲台中市BNT兒童疫苗今在校園開打，首日有1千多人接種。（圖／台中市議員羅廷瑋提供，2022.05.27）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-27 17:14:48

疫情呈現北緩南升趨勢，台中市今（27日）新增11,501例，單日確診數連續2天躍升全國人數第2名，且首度出現2名兒童中重症病患。市府呼籲家長多留心幼兒健康狀況，一有腦炎重症前驅症狀，應立即就醫。

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全國今新增94,808例本土病例，台中市首度破萬，一口氣比昨天多了1557例，連續2天僅次於新北市，中重症患者增至12例。衛生局副局長邱惠慈表示，其中2例為12歲以下兒童，一是無慢性病史的6歲女童，25日持續發高燒達39.5度，下午抽搐、意識改變，急診就醫確診後電腦斷層正常，仍送加護病房，昨天開始意識清醒；另一名7歲男童有先天性代謝疾病、代謝性酸中毒、癲癇、發育遲緩等病史，也是抽搐、發燒送急診快篩陽，經插管、使用藥物、送負壓專責病房、今天已移除呼吸器，兩人生命徵象皆穩定。

邱惠慈提醒，鑑於這波疫情兒童腦炎比例偏高，只要出現兒童腦炎重症前驅症狀，家長應馬上送往衛生局建議的12家醫療院所就醫。

▲衛生局提醒家長，只要出現兒童腦炎重症前驅症狀，應馬上到建議的12家醫療院所就醫。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）
▲衛生局提醒家長，只要出現兒童腦炎重症前驅症狀，應馬上到建議的12家醫療院所就醫。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）
副市長令狐榮達下午主持防疫記者會表示，市府宣布針對2至12歲的台中幼童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，將分成4大管道發放，2至3歲幼童由居家保母、托嬰中心轉交家長；幼兒園、國小由園方、校方通知家長領取，或恢復實體課程後領取；自行照顧者由民政局各里辦公室通知家長領取；和平區居民則由民政局、區公所進行相關作業，預計30日起啟動發放。

▲台中市公佈快篩劑的發放方式。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）
▲台中市公佈快篩劑的發放方式。（圖／台中市政府提供，2022.05.27）
市長盧秀燕表示，她一直主張在國家數量允許下普發快篩劑，台中日前宣布2至12歲小朋友每人普發2劑快篩劑，今天蘇貞昌院長針對0至6歲孩童發放5劑快篩劑，因此，台中2至6歲兒童將可獲得中央5劑、台中2劑，一共7劑，0至2歲小朋友可獲中央發放5劑，6至12歲維持2劑。

對於蘇貞昌院長聽到台中的建議，盧秀燕表示歡迎及感謝，認為先由弱勢者、欠缺保護力的小朋友開始發放快篩劑是正確的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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