首見2童中重症！確診數蟬聯全國第2　中市府籲留心腦炎

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邱惠慈提醒，鑑於這波疫情兒童腦炎比例偏高，只要出現兒童腦炎重症前驅症狀，家長應馬上送往衛生局建議的12家醫療院所就醫。
副市長令狐榮達下午主持防疫記者會表示，市府宣布針對2至12歲的台中幼童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，將分成4大管道發放，2至3歲幼童由居家保母、托嬰中心轉交家長；幼兒園、國小由園方、校方通知家長領取，或恢復實體課程後領取；自行照顧者由民政局各里辦公室通知家長領取；和平區居民則由民政局、區公所進行相關作業，預計30日起啟動發放。
市長盧秀燕表示，她一直主張在國家數量允許下普發快篩劑，台中日前宣布2至12歲小朋友每人普發2劑快篩劑，今天蘇貞昌院長針對0至6歲孩童發放5劑快篩劑，因此，台中2至6歲兒童將可獲得中央5劑、台中2劑，一共7劑，0至2歲小朋友可獲中央發放5劑，6至12歲維持2劑。
對於蘇貞昌院長聽到台中的建議，盧秀燕表示歡迎及感謝，認為先由弱勢者、欠缺保護力的小朋友開始發放快篩劑是正確的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。