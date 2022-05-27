保4暫時落空！主計總處：今年經濟成長下修至3.91%
經濟成長率「保4」暫時落空！行政院主計總處今（27）日召開國民所得評審會，預測今年經濟成長3.91%，較原先預測4.42％下修0.51個百分，每人GDP為33,649美元，CPI上漲2.67％，上修0.74個百分點。
根據主計總處資料顯示，110年第4季初步統計經濟成長率為5.32％，較111年2月初步統計上修0.46個百分點，全年經濟成長率為6.57％，較初步統計上修0.12個百分點，每人GDP 3萬3,011美元。
111年第1季GDP初步統計經濟成長率為3.14％，較111年4月概估數3.06％，上修0.08個百分點。
原先由於出口暢旺，加上投資熱絡，主計總處2月上修今年經濟成長從4.15％至4.42％。然而，受到俄烏戰爭、中國封控、外加國內疫情等影響，面對外界關心今年經濟成長率是否難「保4」？主計總處稍早召開國民所得評審會，下修我國今年經濟成長率到3.91％，較原先2月預測4.42％下修0.51個百分點，「保4」暫時落空。
另外，主計總處2月已上修今年CPI年增率至1.93%，但最新預測顯示，由於廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價，因此將CPI年增率再上修至2.67％，上升0.74個百分點。