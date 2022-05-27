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環境永續善意的對應 「光之國度」玻璃設計展首展獻台南

▲台南市長黃偉哲與橙田設計建築師羅耕甫合影於「光之國度」玻璃屋前（圖／記者林怡孜攝，2022,05,27）
▲台南市長黃偉哲與橙田設計建築師羅耕甫合影於「光之國度」玻璃屋前（圖／記者林怡孜攝，2022,05,27）

記者林怡孜/台南報導

2022-05-27 17:41:47

台灣橙田設計建築師羅耕甫與光境玻璃合作的「光之國度」，將於今年1022日30日受邀前往紐約時代廣場展出9天，而全球首展於今(27)日起在台南文化中心星光音樂廣場展出3天，這也是全台唯一的展出。羅耕甫將這項作品首展獻給台南是因為400年前台灣台南與美國紐約有相同的發展起源，400年後，因為這項作品讓台南與紐約再度展開一次美麗的時空相遇。。

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台南市長黃偉哲表示，2024年即將到來，希望屆時台南能向世界展現最盛大最精彩的博覽會盛況，更希望這次527日起展演的台灣原創設計的建築作品「INFINITY REALM10月份在美國紐約展出順利成功。


羅耕甫在國際建築領域擁有相當高知名度，他於台南市設計的知名作品包括碳佐麻里安平港園區餐廳Awaits Malmo、南區誠品生活Book Fairy、仁德區愛爾麗台南企業總部THE OASIS STAR、安平區三合國際安平港灣豪宅Green Oasis等等，都是區域的建築新地標。羅耕甫注重建築與自然環境的結合，並且強調建築設計與光影結合的自然居住生態美學，推動節能環保、環境永續是引領未來建築趨勢。

▲羅耕甫(左三)說明「光之國度」玻璃館室內、室外，達約±8℃的溫差及隔音效果，運用玻璃材料，降低居家的能源消耗（圖／記者林怡孜攝，2022,05,27）
▲羅耕甫(左三)說明「光之國度」玻璃館室內、室外，達約±8℃的溫差及隔音效果，運用玻璃材料，降低居家的能源消耗（圖／記者林怡孜攝，2022,05,27）
奈米陶瓷節能玻璃具有5大特色，能隔離99.99％紫外光，降低對人體的傷害，防止室內家具、窗簾等老化、褪色。能阻隔90％紅外光，有效節省冷暖氣設備的電量支出。能阻隔噪音且質地強韌抵擋衝擊力，重點是價格比LOW-E複層玻璃更便宜，大幅節省建築材料成本，提昇居住品質。


「光之國度」透過最新奈米陶瓷節能玻璃做為玻璃外牆，結合科技、文化、設計，降低未來城市的能源消耗，引領未來世代節能減碳的新指標，邁向美麗智慧文化科技之都。參觀民眾除了能體會新科技的建築材料，也能參加「光之國度」的互動活動，只要打卡就能免費獲得光之國度旅程護照，出入境玻璃館體驗光之國度帶來的奇幻溫差旅程，還有機會能免費獲得精美口罩以及為了這次美國紐約Archtober設計慶典展而推出的「光感應文創商品」。它可秒測紫外線變顏色，上面更印有台灣特色圖騰設計包括台南府城意象、珍珠奶茶、小籠包、台灣黑熊、 台北101等圖案共8款，不僅展現台灣設計軟實力並行銷臺灣，數量有限送完即止，歡迎民眾前往體驗，感受新一代的建材。

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