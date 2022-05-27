環境永續善意的對應 「光之國度」玻璃設計展首展獻台南

台灣橙田設計建築師羅耕甫與光境玻璃合作的「光之國度」，將於今年 10 月 22日 至 30 日受邀前往紐約時代廣場展出 9 天，而全球首展於今 (27) 日起在台南文化中心星光音樂廣場展出 3 天，這也是全台唯一的展出。羅耕甫將這項作品首展獻給台南是因為 400 年前台灣台南與美國紐約有相同的發展起源， 400 年後，因為這項作品讓台南與紐約再度展開一次美麗的時空相遇。。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示， 2024 年即將到來，希望屆時台南能向世界展現最盛大最精彩的博覽會盛況，更希望這次 5 月 27 日起展演的台灣原創設計的建築作品「 INFINITY REALM 」 10 月份在美國紐約展出順利成功。

羅耕甫在國際建築領域擁有相當高知名度，他於台南市設計的知名作品包括碳佐麻里安平港園區餐廳 Awaits Malmo 、南區誠品生活 Book Fairy 、仁德區愛爾麗台南企業總部 THE OASIS STAR 、安平區三合國際安平港灣豪宅 Green Oasis 等等，都是區域的建築新地標。羅耕甫注重建築與自然環境的結合，並且強調建築設計與光影結合的自然居住生態美學，推動節能環保、環境永續是引領未來建築趨勢。

▲羅耕甫(左三)說明「光之國度」玻璃館室內、室外，達約±8℃的溫差及隔音效果，運用玻璃材料，降低居家的能源消耗（圖／記者林怡孜攝，2022,05,27）

奈米陶瓷節能玻璃具有 5 大特色，能隔離 99.99 ％紫外光，降低對人體的傷害，防止室內家具、窗簾等老化、褪色。能阻隔 90 ％紅外光，有效節省冷暖氣設備的電量支出。能阻隔噪音且質地強韌抵擋衝擊力，重點是價格比 LOW-E 複層玻璃更便宜，大幅節省建築材料成本，提昇居住品質。