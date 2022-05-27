特企／《蔚藍檔案》0.5周年紀念 線上音樂會掀高潮
NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於27日舉辦上市0.5周年與200日紀念線上音樂會「Sound Archive」。《蔚藍檔案》為感謝玩家一直以來的支持，因此在200日紀念活動中，舉辦線上音樂會Sound Archive，透過知名作曲家Mitsukiyo、KARUT、Nor與人氣YouTuber兼歌手Raon共同參與演出，再現遊戲中優美動聽的OST曲目。
本次音樂會將演奏遊戲中玩家們最為喜愛的OST，並且將以樂隊、DJ等多樣的風格進行重新詮釋曲目。首先，從遊戲開場曲「Connected Sky」的樂隊版本作為開場，接續作曲家Mitsukiyo親自編曲的「Constant Moderato」以及作曲家KARUT & NOR將既有的歌曲串連起來進行重新詮釋的Mix舞台，還有透過人氣Youtuber Raon的歌聲讓《蔚藍檔案》主要OST「Target For Love」變得更加的豐富，整場線上音樂會中，玩家們可以在完整觀賞到多達12首歌曲演奏。
NEXON GAMES總監金用河表示「因為有各位玩家對於蔚藍檔案遊戲與OST的持續關注，才能邀請到3位蔚藍檔案作曲家進行演出，希望大家都能享受這個點綴0.5周年慶典最高潮階段的活動。」
另外，NEXON為紀念《蔚藍檔案》上市200日與「Sound Archive」的公開，玩家只要在6月3日前登入遊戲，都可以獲得禮物「青輝石1,200個」。關於《蔚藍檔案》線上音樂會”Sound Archive”的詳細資訊，請至官方YouTube頻道與Sound Archive活動網頁進行確認。
《蔚藍檔案》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TW.BlueArchive
《蔚藍檔案》官方YouTube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCUoK1MDQgHSR_rsKWkd5j3Q
《蔚藍檔案》Sound Archive活動網頁：https://bluearchive.nexon.com/events/2022/05/soundarchive