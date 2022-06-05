專訪／吳心緹素顏被虧像蝙蝠 晏柔中不怕同居王子會尷尬
《全明星觀察中2》開播後掀起不少迴響，成員包括王子（邱勝翊）、毛弟（邱宇辰）、晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔和郭泓志，一同入住民宿過生活，其中2位女生晏柔中、吳心緹近日接受《NOWnews今日新聞》專訪，談到印象深刻的事情，吳心緹激動表示自己素顏被笑虧像蝙蝠，而晏柔中則是分享最想同居的人。
吳心緹分享有次已經洗好澡，躺在床上準備睡覺時，潘君侖看到她慵懶、脂粉未施的模樣，竟然直接脫口：「妳素顏好像蝙蝠喔！」坦言沒有走心，只是覺得好氣又好笑，透露比較親近的朋友才會看到自己居家的狀態，所以《觀察中》的好友們撞見後才會被嚇到。晏柔中也出面緩頰，表示吳心緹上妝前後並無差異，只是男生們比較喜歡逗她，看她不知所措的樣子。
談到只能選擇與一位男性同居、共處一室2天，晏柔中和吳心緹展現姊妹默契，異口同聲回答「王子」，晏柔中認為與對方同歲數、年紀相仿，自然比較有話聊：「我跟他只差2個月，應該沒有代溝。」而吳心緹會希望是王子是因為對方相當貼心、很會照顧人，另外，她也誇讚潘君侖是個可愛又好笑的小男孩，雖然是開心果，但自己仍需要空間獨處，或許王子比較能在健談、個人空間之間達到平衡。
晏柔中、吳心緹在《全明星運動會2》結識成為好友，由於時常擔任彼此的搭檔，才有更多機會了解對方，這次也一起在《觀察中》相互依靠，而住同一間房的2人，在生活習慣方面不太需要磨合，晏柔中透露與吳心緹相處非常自在、輕鬆，就算不聊天也不會感到尷尬。