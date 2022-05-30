房市／房仲靠一張嘴想打動客戶？台大高材生：還需要這點

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黃光宏表示，當時只知道業務工作的工時可能很長，傻傻就入行，但家人有跟信義房屋買過房子對品牌滿有好感度，身邊的人都支持他當房仲。進來信義房屋後，有符合黃光宏的期待，他到中和經營，大量的觀摩與派報來認識社區，他說，短時間了解社會運作的方式，也因房仲都陌生開發，因此工作挑戰性很高，他透過多方觀察前輩的作業模式，多方演練讓自己更進步。
而他的高學歷，也對他接洽買賣雙方的過程中有很大的幫助，黃光宏說，房子是高總價的產品，不只是會說話就能打動客戶，因此需要更好的應對與更深入的專業，過去高學歷的養成，讓他在應對上，一定的幫助；而許多客戶見到陌生的業務，首要就是看職級或學歷，黃光宏年紀輕，有些客戶難免有疑慮，這時黃光宏的學歷給了客戶留下做事有條理、邏輯的第一印象。
黃光宏表示，在服務的過程中，也曾因為沒有留意太多細節或是說話不經修飾而被客戶責罵，但他選擇直接向客戶道歉，並尋求店長協助，反而獲得客戶對他負責任的印象與好感。
今年初，黃光宏迎來入行以來的業績爆發期，獲得該區業績成長率第一名，今年與前年的業績相比增長2.7倍，來自於洽談技巧、專業知識都到位的緣故；他也推薦若是想進入房仲業的學弟妹，這個行業的教育訓練很重要，主因在於產品雖然高報酬，但也伴隨著高風險，可能伴隨的糾紛也多，因此剛入行選擇教育訓練完善的公司非常重要。