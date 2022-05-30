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房市／房仲靠一張嘴想打動客戶？台大高材生：還需要這點

▲台大哲學系畢業的信義房屋中和捷運店主任黃光宏出社會第一份工作就選擇信義房屋。（圖／NOWnews資料照片）
▲台大哲學系畢業的信義房屋中和捷運店主任黃光宏出社會第一份工作就選擇信義房屋。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-30 08:00:00

台大哲學系畢業的信義房屋中和捷運店主任黃光宏，因為想接受高挑戰而加入信義房屋，因為房屋為高總價產品，房仲不只要出一張嘴，學歷帶來的邏輯思考能力反而成為他與客戶交流的利器，耕耘近4年，今年初迎來他的業績爆發期，業績成長2.7倍，幫客戶實現家業夢想，也讓他覺得工作有意義且有成就感。

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29歲的黃光宏為台大哲學系畢業後，大學時當國高中的英文家教，雖然穩定，但他出社會想找高挑戰性的工作，成為一名厲害的人，他看到信義房屋徵才廣告，想著可以學到不動產相關知識，又能廣泛接觸有社會歷練的人，累積人脈，就進入信義房屋。

黃光宏表示，當時只知道業務工作的工時可能很長，傻傻就入行，但家人有跟信義房屋買過房子對品牌滿有好感度，身邊的人都支持他當房仲。進來信義房屋後，有符合黃光宏的期待，他到中和經營，大量的觀摩與派報來認識社區，他說，短時間了解社會運作的方式，也因房仲都陌生開發，因此工作挑戰性很高，他透過多方觀察前輩的作業模式，多方演練讓自己更進步。

而他的高學歷，也對他接洽買賣雙方的過程中有很大的幫助，黃光宏說，房子是高總價的產品，不只是會說話就能打動客戶，因此需要更好的應對與更深入的專業，過去高學歷的養成，讓他在應對上，一定的幫助；而許多客戶見到陌生的業務，首要就是看職級或學歷，黃光宏年紀輕，有些客戶難免有疑慮，這時黃光宏的學歷給了客戶留下做事有條理、邏輯的第一印象。

黃光宏表示，在服務的過程中，也曾因為沒有留意太多細節或是說話不經修飾而被客戶責罵，但他選擇直接向客戶道歉，並尋求店長協助，反而獲得客戶對他負責任的印象與好感。

今年初，黃光宏迎來入行以來的業績爆發期，獲得該區業績成長率第一名，今年與前年的業績相比增長2.7倍，來自於洽談技巧、專業知識都到位的緣故；他也推薦若是想進入房仲業的學弟妹，這個行業的教育訓練很重要，主因在於產品雖然高報酬，但也伴隨著高風險，可能伴隨的糾紛也多，因此剛入行選擇教育訓練完善的公司非常重要。
 

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