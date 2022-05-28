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【車勢星聞】影／彭佳慧、壞特?te合體演唱〈舊夢〉傳承意味濃

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-05-28 01:55:21

由Hit Fm聯播網主辦的2022 hito流行音樂獎頒獎典禮即將登場，彭佳慧、壞特?te將在典禮上帶來精湛演出，彩排現場的舞台上同時見到甫發表的全新Toyota bZ4X將陪伴觀眾度過美好的夜晚。

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【車勢星聞】彭佳慧、壞特?te為2022 hito流行音樂獎頒獎典禮彩排，全新發表的Toyota bZ4X也將陪伴觀眾度過美好的夜晚。（圖：Hit Fm聯播網提供）
【車勢星聞】彭佳慧、壞特?te為2022 hito流行音樂獎頒獎典禮彩排，全新發表的Toyota bZ4X也將陪伴觀眾度過美好的夜晚。（圖：Hit Fm聯播網提供）
彭佳慧、壞特?te兩人進行表演彩排，合唱彭佳慧奪下金曲新人獎第一張專輯《說真心話》主打歌曲，也是經典金曲〈舊夢〉，華語音樂的傳承意味濃厚，彭佳慧表示，一直很喜歡壞特的聲音，但看到本人卻有大反差，適應了好一會兒，她說，以為壞特聲音很有魅力，本人樣子應該很有個性，殊不知本人整個就很小女人。壞特也說，其實要在大前輩面前演唱，並改編這首經典歌曲，非常緊張，很怕搞砸表演，不過跟佳慧姐很有默契，兩人對於彩排演出都很滿意，彭佳慧說，只合作一首真的不夠，真的「相見恨晚」，之後一定會再找壞特飆歌！而且這首歌，其實早久預言了她跟壞特會相遇，壞特在旁幽默的說，大家聽完要笑喔！彭佳慧說〈舊夢〉的歌詞「一生追悔快意都相同 若不是你依然在我夢魂中」，一生啊！大家聽出來了嗎？壞特是醫生啊！讓現場媒體哄堂大笑！媒體問到，彭佳慧是本屆金曲獎最大遺珠，對此她說，會繼續努力的，被肯定當然是一件很爽的事情，沒有被肯定，但還是有很多人喜歡她的作品、喜歡她的音樂，她也提早曝光今年十月將在台北小巨蛋開個人演唱會，而壞特也在準備新專輯，等新的音樂作品出來就可以趕快在舞台上唱給大家聽！2022 hito流行音樂獎頒獎典禮將於2022年5月28日於台北小巨蛋盛大登場！

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