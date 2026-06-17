我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃小組賽J組首戰，38歲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）面對阿爾及利亞，第17分鐘靠個人能力射進世界波，助隊先馳得點。本次進球後，梅西也改寫2項紀錄，包含國家隊第200場出賽，世界盃14顆進球則追平法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）。本場由衛冕軍阿根廷對戰非洲強權阿爾及利亞，比賽第17分鐘梅西親自從後場要球，隨即開啟招牌的快速推進，以極高的頻率和核心力量連續擺脫防守球員後，在距離禁區外超遠距離，毫無預兆轟出一記世界波，直接打穿阿爾及利亞主力門將盧卡·席丹（Luca Zidane）把守的大門，阿根廷先取得1分。根據大數據與 Opta 等主流足球數據模型「xG，預期進球值」演算，梅西今天面對阿爾及利亞轟出的這記世界波，且這僅是純粹以「起腳位置」估算，若把當時的動態防守、防守球員干擾與球員本身體能考慮進去，實際進球難度可能遠低於3%，但梅西就是辦到了。梅西在隊友德保羅（Rodrigo De Paul）中路直傳送達後，轉身一路推進到禁區外弧頂處直接起腳，從射門後（PSxG）角度來看，這球帶著劇烈的左腳弧度，直奔球門右上方死角。對於守門員席丹來說，不論是球速還是角度都達到物理極限，即使做出飛身撲救也沒辦法。梅西這記誇張世界波，不僅幫助阿根廷取得領先，更一舉改寫2項足壇紀錄，包含在國家隊生涯累積第200場出賽、踢進關鍵一球，6屆世界盃累積14顆進球，也成功追平法國球星姆巴佩的歷史射手榜。