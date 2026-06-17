端午節連假咖啡優惠開跑了！7-11今起門市有濃萃美式買2送2，精品美式／精品拿鐵買2送2，還有APP寄杯咖啡520元組合，可選大杯濃萃美式16杯、大杯濃萃拿鐵13杯520元；全家今（17）日有寄杯咖啡10元多一杯，可選特濃美式或特濃拿鐵，端午節優惠自週五開跑，寄杯美式16杯555元、寄杯拿鐵13杯555元。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月17日至6月21日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵／精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
📍APP｜6月17日至6月26日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）只到6/21
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
📍APP｜6月10日至6月19日
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡4杯220元，6.5折（原價85元、特價55元）
◾西西里風檸檬咖啡／檸檬咖啡／氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡任13杯688元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾特大杯美式／特大杯拿鐵任14杯688元，7折（原價70元、特價49元）
◾一顆檸檬青茶／香鑽水果茶／青梅冰茶任15杯688元，6.6折（原價70元、特價46元）
◾風味飲系列指定冰飲任13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
🟡全家便利商店
📍APP｜6月27日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵10元多一杯，5.5折（原價110元、特價60元）
◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
📍門市｜6月19日起至6月23日
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍門市｜6月19日起至6月23日
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾農心辛拉麵袋麵／炒麵／辣白醬買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾麗巧克Nabati起司／巧克力買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾好麗友蛋黃派買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾威德in運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雪碧600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC不知春茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾曠世奇派雪糕 提拉米蘇／巧克力10元多一件，6折（原價49元、特價30元）
◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾順天本草 金逍遙／薈靈光買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜6月19日起至6月21日
◾霜淇淋49元系列19支555元，6折（原價49元、特價29元）
◾特大厚奶拿鐵10杯555元，6.5折（原價85元、特價56元）
◾大杯單品美式9杯555元，7.7折（原價80元、特價62元）
◾大杯單品拿鐵8杯555元，7.7折（原價90元、特價69元）
◾大杯特濃美式16杯555元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾大杯特濃拿鐵13杯555元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾Let’s Tea膠囊茶機40元系列22杯555元，約6.3折（原價40元、特價25元）
◾Let’s Tea 65元果茶系列13杯555元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾酷繽沙13杯555元，6.2折（原價69元、特價43元）
◾冰塊杯（附22oz特大杯）6杯55元，約6.1折（原價15元、特價9元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜6月17日至6月21日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵／精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）只到6/21
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◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
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◾風味飲系列指定冰飲任13杯688元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）
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◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
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📍APP｜6月27日10:00開賣
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
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◾大杯單品美式10元多一杯，5.5折（原價100元、特價55元）
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◾阿里山極選綜合美式10元多一杯，5.6折（原價80元、特價45元）
◾阿里山極選綜合拿鐵10元多一杯，5.6折（原價90元、特價50元）
◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋單支35元，7.1折（原價49元、特價35元）
◾黑糖粉粿酷繽沙任選2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾農心辛拉麵袋麵／炒麵／辣白醬買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾麗巧克Nabati起司／巧克力買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾好麗友蛋黃派買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾威德in運動補給飲料買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雪碧600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾FMC不知春茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
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◾阿奇儂極濃義式開心果雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾順天本草 金逍遙／薈靈光買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋49元系列19支555元，6折（原價49元、特價29元）
◾特大厚奶拿鐵10杯555元，6.5折（原價85元、特價56元）
◾大杯單品美式9杯555元，7.7折（原價80元、特價62元）
◾大杯單品拿鐵8杯555元，7.7折（原價90元、特價69元）
◾大杯特濃美式16杯555元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾大杯特濃拿鐵13杯555元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾Let’s Tea膠囊茶機40元系列22杯555元，約6.3折（原價40元、特價25元）
◾Let’s Tea 65元果茶系列13杯555元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾酷繽沙13杯555元，6.2折（原價69元、特價43元）
◾冰塊杯（附22oz特大杯）6杯55元，約6.1折（原價15元、特價9元）
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
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🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
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📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
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◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）