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6月1日上路！6歲以下「免費領5劑快篩」　5大QA一次看懂

▲6歲以下幼童免費拿快篩，5大QA一次看。(示意圖／取自Unsplash)
▲6歲以下幼童免費拿快篩，5大QA一次看。(示意圖／取自Unsplash)

編輯中心/綜合報導

2022-05-28 07:56:00

中央流行疫情指揮中心表示，目前快篩實名制已有900萬人購買，各藥局據點每日穩定供貨，為進一步提供幼兒家庭、更足量的家用抗原快篩試劑，及保障無法接種COVID-19疫苗之0-6歲幼兒健康，行政院公布民眾，自6月1日起，可持0至6歲孩童健保卡(2016年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點，免費領取一份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。

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▲0～6幼兒將免費提供快篩試劑。（圖／指揮中心）
▲0～6幼兒將免費提供快篩試劑。（圖／指揮中心）
1.領免費快篩身分、時間：

6月1日到6月30日止，身分為「2016年1月1日以後出生之0～6孩童」皆可領取，並依照身分證字號尾數分流，單號一、三、五；雙號二、四、六；週日皆可領取。

2.領取快篩地點：

全國販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。請携帶幼兒之健保卡，至實名制銷售藥局／衛生所，領取免費家用抗原快篩試劑，也可以利用4個家用快篩試劑地圖查詢存量。

家用快篩熱度圖

COVID-19實名制快篩試劑地圖

臺灣COVID-19快篩試劑購買地圖

全台快篩低價販賣所LINE

3.孩子沒有健保卡怎麼辦？

政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

4.孩子於第一輪就已買過快篩，還可以免費領嗎？

此免費領取份數，不會計算入實名制第一輪(4月28日起)的購買資格。亦即曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

5.快篩有年齡使用限制嗎？

指揮中心提醒，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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