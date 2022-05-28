COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全國步槍協會年會演說　川普挺持武抗「邪惡」

▲美國前總統川普出席NRA年會時，表態反對槍枝管制。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普出席NRA年會時，表態反對槍枝管制。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-28 10:36:56

（中央社休士頓27日綜合外電報導）美國德州3天前發生校園槍擊，使得加強槍枝管制呼聲再起，前總統川普今天在全國步槍協會年會表態反對管制，並說應讓正派人民擁有他們所需槍枝自衛，以免遭受「邪惡」攻擊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，他在德州休士頓告訴全國步槍協會（NRA）成員：「我們世界有邪惡的存在，不足以成為讓守法公民放下武器的理由…邪惡的存在正是其中一個讓守法公民武裝的最佳理由。」

他說：「左派推動的各種槍枝管制政策無助於防止恐怖事件發生。絕對沒幫助。」

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日手持一把合法購買的AR-15式步槍在德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）行凶，造成19名學童和2名教師喪生，這是德州史上死傷最慘重的校園槍擊案。

川普宣讀所有19名學童的名字，形容他們是一名「瘋子」失控下的受害者，然後表示力推槍枝管制「很可笑」。

他還說：「我們所有人必須團結，不分共和黨人和民主黨人，以及在每個州和各級政府，最終強化我們的校園並保護我們的孩子…我們現在需要的是對全國的學校實行由上而下的安全改革。」

德州小學血案後，許多演講者退出今天的全國步槍協會年度大會活動，包括德州州長艾波特（Greg Abbott），但川普25日證實他不會取消出席。

路透社提到，示威群眾在大會場外手持標語，以及有著罹難學童照片的十字架，抗議全美最大槍枝遊說團體「全國步槍協會」和政客阻擋槍枝管制立法。現場可聽到他們高呼「童命關天」（all children matter）。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110528

美國怎麼了？德州槍擊案處理失當　步槍年會照樣舉行

「很多孩子走了」爆陰謀論！19粉專同時發文　名單全公開

堅持清零重創經濟！《經濟學人》諷刺習近平應負起責任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀