直播／6歲以下免費拿快篩！下月將放寬邊境？陳時中說明
為保障無法接種COVID-19疫苗之0-6歲幼兒健康，自6月1日起，民眾可持0至6歲孩童健保卡(2016年1月1日以後出生之孩童)，至各快篩實名制販售據點，免費領取一份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。另外，27日防疫記者會中，指揮官陳時中提到，目前國內染疫率達到6%，跟境外移入差不多，因此下個月擬陸續公布「放寬邊境政策」，相關內容將於28日下午記者會說明。
據了解，本月26日，日本首相岸田文雄宣布，將於6月10日開放外國旅客參加旅行團入境觀光，而台灣在名單內屬於「低風險地區」可享免檢查、免隔離待遇。對此，陳時中則表示，現在境外移入跟國內風險其實已經差不多了，因此下個月，關於邊境放寬的政策都會陸續出爐，到時會再公布配套方案等，陳時中也強調「台灣邊境開放是遲早、必然要做的事情」。（編輯：林盈君）
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