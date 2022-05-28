《Running Man》金鍾國「超關愛」SJ 銀赫 曖昧原因公開
韓國綜藝節目《Running Man》在台播出的集數中，邀來全昭旻、梁世燦、Super Junior銀赫、裴瑟琪、洪秀兒一同玩遊戲。睽違4年再度上節目的銀赫被誇越活越年輕，金鍾國也多次稱讚「你現在好看很多」，尤其他跳完經典歌曲《Sorry, Sorry》後，金鍾國覺得他的氣色大好，特殊關愛讓銀赫不知所措。當進行遊戲時，銀赫與金鍾國同隊卻又被懷疑身分，心理飽受折磨。
近期Super Junior上談話節目挑戰任務，必須打給不在場的團員讓對方說出指定關鍵字，始源與東海分別以借錢的名義前後打給藝聲，對方卻誠懇回應：「我一分錢都沒有啊！」讓大家捧腹大笑，當他要繼續說明原因時，卻被敷衍以「等一下再打」就急忙掛電話。
接著輪到銀赫再打給藝聲，沒想到藝聲卻嘆氣說：「不能跟你說那件事呀！」這讓大家感到疑惑，接著藝聲就說出：「對身無分文的我跟你，不能說這種事嘛！」大家聽到笑到流眼淚，銀赫頓時說不出話來，最後才吐出一句：「為什麼把我說成是窮光蛋？」讓利特笑說「我們這團看起來好窮酸」。
Super Junior銀赫睽違4年再上《Running Man》，金鍾國興奮邀請銀赫參加他的足球隊一起練球，銀赫卻是傻笑回應先試試看，但金鍾國賣力說服，還說銀赫的經紀人是球隊隊員，既然他跟經紀人一起住，所以非常歡迎銀赫一起來，沒想到銀赫卻默默說出，其實每次看經紀人踢球回來，都無精打采，這話引起眾人大笑。
《Running Man》也玩起「網式足球」，銀赫為閃避洪秀兒沒踢到球，因此被說不會踢足球，這讓金鍾國開始懷疑銀赫的足球實力。《Running Man》每週日晚間6點在中天綜合台36頻道播出。