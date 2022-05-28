連勝文邀蔣萬安學breaking 北市長一跳世界馬上看到台北
國民黨副主席連勝文、國民黨台北市長參選人蔣萬安今（28）日一起出席「Taipei Bboy City」街舞活動，不過蔣萬安並未受訪，僅說「今天來支持街舞賽事」。連勝文邀請蔣萬安學一下Breaking，未來哪一年辦街舞活動，台北市長可以親自上來跳一段，如果蔣萬安能在地上轉兩圈，世界馬上看到台北；蔣萬安說，沒有問題一定做到。
藝人郭彥均在臉書上表達新冠疫情死了很多孩子，指揮中心認為是散播假訊息要開罰。連勝文表示，他並不認識郭，但郭說的話令他很有感，目前已經有幾十個小朋友離開世界，到底還要多少離世才算多？小孩的命、老人的命都是命，不是只有民進黨大官的命才算命。民進黨是害怕民眾投射不滿情緒，才想要壓制不同的聲音。
媒體詢問連勝文，蔣萬安被提名為台北市長後，民進黨開始對付蔣萬安，批蔣萬安是權貴，連勝文說，真正的權貴就是這些拿錢不做事，坐在行政院、總統府裡的才是真正的權貴。
至於日前桃園市長提名風波，連勝文說，桃園的領袖像是議長邱奕勝是對桃園有很大貢獻的人，他們格局很大，對於桃園未來發展有熱切期盼，相信最後會為了桃園幸福一起努力。
有關民進黨要發放振興券，連勝文批，應該改叫贖罪券，民進黨因政治考量，在沒有準備好的前提下，倉促開放與病毒共存，搞到大家都受到傷害，現在才出來發錢，只能說明民進黨心虛跟贖罪心態。