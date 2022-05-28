副總撞死人找分局長陪做筆錄！新竹縣警局開鍘 懲處出爐
新竹天虹科技副總羅偉瑞本月18日，開著賓士車違規橫跨雙黃線左轉，導致一名戴姓騎士閃避不及被撞上，緊急送醫後仍宣告不治。事後在警局做筆錄時，新埔分局分局長林英煌放棄休假陪同羅男到場，期間承辦警員詢問家屬戴男「是否有慢性疾病」等語，讓家屬十分氣憤，事後新竹縣警局還幫羅男代發「聲明稿」，遭質疑立場不公正。對此，新竹縣警局今（28）日祭出懲處，分局長林英煌申誡一次、公關科長嚴永明申誡一次，副局長許豐統則是劣跡註記。
回顧本案，天虹科技副總羅偉瑞雙黃線違規左轉，撞死戴姓騎士，案發後戴姓騎士家屬與羅偉瑞到派出所做筆錄，分局長林英煌也在場陪同，警員詢問家屬戴男「是否有慢性疾病」等問題，且家屬目睹分局長毫不避嫌上前關心羅偉瑞，引發家屬不滿。
之後新竹縣警察局又「代轉」羅偉瑞的聲明稿到媒體群組，聲明稿中羅偉瑞自述絕無卸責，但由警局代發聲明讓外界覺得莫名其妙，更加坐實家屬對於羅偉瑞與警局高層「背後有關係」的指控。
新竹縣警局今日公布懲處，督察長王立德表示，分局長林英煌並未干涉員警辦案，但所為欠周詳，導致社會大眾觀感不佳，給予記申誡一支。公關科長嚴永銘在公務群組發布羅偉瑞聲明稿，思慮未周影響警譽，同樣記申誡一支。副局長許豐統經友人提供聲明稿，本意是要平衡報導，但最終反引起非議，予以「劣跡註記」一次。至於員警詢問「是否有慢性疾病」、「是否有服用藥物」等，為交通事故筆錄的格式，並無不當。（編輯：倪浩軒）