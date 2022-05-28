《原子》哭成淚海！2行星遭團滅　Ella激動：以你們為榮

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》進入新一輪賽制「星球聯盟」中，風格迥異的8顆行星兩兩合作，分成四個隊伍彼此競賽，每隊共同推派5位選手表演唱歌、7位選手展現舞蹈。本週日歌唱舞臺登場，由天王星以及地球組成的天地聯盟，集合兩大「顏值天花板」林佳辰、蔡承祐，搭配上歌唱實力堅強的高有翔、瑋弟及首次上場的陳廷豪，讓星際導師周湯豪給出高評價：「這就是男團該有的樣子！」而「火土聯盟」派出初次上場的呂植宇、陳威愷、黃威任加上號稱原子兩大最強音的實力派MAX與李承隆，演唱琅琅上口的旋律，讓導師Ella馬上能夠跟著唱，播出勢必成為新一代洗腦神曲。





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▲《原子少年》的瑋弟（左起）、林佳辰、高有翔獲得周湯豪的高評價。（圖／野火娛樂提供）

▲《原子少年》的蔡承祐（中）唱跳實力俱佳，本週參與歌唱舞台。（圖／野火娛樂提供）

本集選手分數再次引爆淘汰危機，有兩團成員將遭團滅，預告中看到許多少年都哭紅了眼眶，情緒被觸動的Ella，在看完精彩演出後激動不已，淚崩向所有父母喊話：「請你們以自己的孩子為榮。」她給予選手高度肯定，「謝謝你們帶給我們這麼巨大的能量，你們真的都很棒！」語氣哽咽到不知該怎麼繼續錄製下去。網友紛紛猜測究竟哪個星球會遭到團滅，從選手錄影及出席活動的行程，钜細靡遺的推算各團存活的機遇分別是多少，結果還未播出已佔據討論區熱門話題！





▲《原子少年》的呂植宇（左起）、MAX，是團內的實力派歌手。（圖／野火娛樂提供）

《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道週日晚上10時播出《原子少年》精彩內容，並獨家邀請土星組的選手林煥鈞、曹家齊、海王星周子翔、火星MAX、天王星高有翔、金星巴比陪同觀賞，回答粉絲想知道的各團訓練祕辛。人氣投票持續進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平臺的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後正式出道，亟需粉絲及觀眾的支持！



