驚悚！資源回收廠工安意外 老翁頭部遭機具巨鉗夾住爆血
有網友在臉書「爆廢公社」上，上傳資源回收廠內監視畫面，影片中可以看到，一台大型機具在工作期間，巨鉗機械臂不慎夾到剛好前來放置回收紙板的老翁，整個人的頭被夾住、往前拖移，場面相當驚悚，在旁的目擊者趕緊對著操作員大聲呼喊，才讓巨鉗鬆開，老翁滿臉是血、氣得指著操作員大罵，並在旁人攙扶下到一旁休息止血，讓不少網友見狀也紛紛留言「嚇死了！」，並稱該回收廠需要好好勞檢一下。
該名老翁，日前載著回收紙板到一家資源回收廠內時，操作大型貨車附有油壓巨鉗機械臂（夾子車）的人員，疑似因視線死角而沒看見老翁，準備夾起集中在地的回收物時，竟當場夾到老翁頭部，直接將他整個人往旁邊拖行，嚇壞在場民眾，趕緊大聲呼喊通知操作員後，才沒有釀成更嚴重的傷亡。
不過根據畫面，老翁從巨鉗下鬆開後，疑似滿臉是血，且不斷雙手抱頭、頭暈目眩快跌倒，也氣得直指操作員大罵，旁人在協助攙扶，讓他慢慢往旁邊走去休息、拿衛生紙止血。
影片一出，讓網友見狀都直呼「好可怕！」，紛紛留言「嚇死我了！」、「地上都血」、「是血，看阿北抱頭的時後，地上就有滴下來」、「血也太多了，希望阿伯沒事」、「天啊好痛」、「以為會被爆頭」，也有網友提醒「這種作業竟然只有一個人，這要好好勞檢一下」、「一個是安全防護沒做好，一個是生死門看不懂，直直嚕進去，兩個人，都有問題」。（編輯：林莞茜）