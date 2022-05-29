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台股持續反覆打底！法人：短線仍須時間沈澱籌碼

▲法人指出，台股需留意產業轉弱訊息，預期型態上為持續反覆打底，短線上仍須時間沈澱不安籌碼，預估本週指數空間15800點至16600點。（圖／記者顏真真攝）
▲法人指出，台股需留意產業轉弱訊息，預期型態上為持續反覆打底，短線上仍須時間沈澱不安籌碼，預估本週指數空間15800點至16600點。（圖／記者顏真真攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-29 09:32:27

台股受美股連動影響，週五拉出297點（+1.86％）長紅棒，指數順勢站上月線，累積一週以來，加權指數上漲121.37點，漲幅0.75％。收盤指數為16,266.22點，OTC指數則是下挫0.38％，收在196.91點。法人指出，美股波濤洶湧，須留意6月份重要經濟數據；台股則留意產業轉弱訊息，包括類股持續修正，大型金控股籌碼鬆動，尚無止穩現象，預期台股型態上為持續反覆打底。

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永豐投顧指出，週四美股止跌反彈，主因為梅西百貨及Dollar Tree Stores財報表現佳，以及如克利夫蘭Fed 總裁梅斯特及亞特蘭大Fed總裁波斯提克等官員言論暗示9月份放緩或停止升息的可能，市場期待Fed是否會在下半年放慢，甚至暫停緊縮步伐，美元指數也回落至101.755水準，不過此為消息面刺激所引導，回歸現實面仍須看實際通膨數據。

6月起多項經濟指標將公布，仍將影響美股走勢，如6月1日ISM製造業指數、6月3日美國非農就業，最重要的指數則是6月10日公布的5月CPI年增率。永豐投顧表示，4月CPI年增率為8.3％，若5月有明顯下降趨勢，才能進一步斷定美股脫離底部區，若5月CPI年增率仍高，則美股依舊震盪。

台股上則需留意產業轉弱訊息，繼PC、面板、手機需求不佳訊息傳出，類股持續修正中，最近伺服器產業亦出現雜音，導致類股輪流修正。永豐投顧指出，過往，電子股下挫，有金融股及航運股撐盤，而此時因防疫保單虧損金額過大，大型金控股籌碼鬆動，尚無止穩現象，故預期台股型態上為持續反覆打底。

不過永豐投顧提到，台股週KD已達低檔，技術面有利反彈，台股自18,619點修正以來，最低來到15,616點，下挫3,000點，跌幅逾16％，期間並無像樣反彈，週KD一路下滑已達20附近低檔區間，若有利多刺激，可望出現中期反彈，以反彈幅度0.382計算，滿足點在16,762點。可惜俄烏戰爭持續，通膨依舊在高檔，可以想到的利多則是中國6月全面解封，另先前川普政府對中國商品實施懲罰性關稅將於7月屆滿，屆時若能解除關稅，則美國CPI有望降溫，有利風險市場樂觀，屆時才會有較大的反彈行情出現。惟短線上仍須時間沈澱不安籌碼，預估本週指數空間15,800點至16,600點。

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