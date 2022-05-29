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趁梅雨季抓漏水最準！看屋注意「4區域」：有這狀況別買

▲天花板或是牆面若是出現小水泡狀的隆起、明顯色差、油漆脫落的現象，表示牆壁已經受水氣侵蝕，下手買房之前要特別注意。（圖／21世紀不動產提供）
▲天花板或是牆面若是出現小水泡狀的隆起、明顯色差、油漆脫落的現象，表示牆壁已經受水氣侵蝕，下手買房之前要特別注意。（圖／21世紀不動產提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-29 09:55:41

進入梅雨季後，陰雨綿綿的天氣不只讓人不舒服，潮濕的環境更讓很多漏水屋現出原形，房仲業者指出，其實梅雨季反而是檢測房屋體質的好時機，要避免買到會漏水的房子，有4個重點觀察地方，包括牆面、窗框和隔間接縫處，是不是有隆起或油漆脫落的現象，窗框及窗戶是否有滲漏水，陽台外推及頂樓加蓋接縫處是否有水漬或落差，最後是檢查頂樓及一樓的排水狀況，如果上述位置都有一些不明的滲漏水跡象，那下手買屋之前就要特別留意了。

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根據內政部不動產資訊平台日前公布2022年第一季各類不動產交易糾紛，「房屋漏水」就是為最常發生的糾紛，共有74件。21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱指出，趁著梅雨季的時候降雨時間多，可以多多觀察一些細節，就能讓屋況現形。

首先要觀察的，就是屋內牆面、窗框及隔間接縫處，這些都是房屋最容易顯現狀況的地方，天花板或是牆面若是出現小水泡狀的隆起、明顯色差、油漆脫落的現象，表示牆壁已經受水氣侵蝕。其次，觀察窗框與窗戶是否有滲漏水的現象，像是陽台外推、頂樓加蓋等隔間接縫處，如果有水漬、水珠或者是色差、油漆剝落等狀況，都是有可能是漏水造成的。屋外則是可以檢查頂樓及一樓的排水狀況，是否還有積水，若出現以上狀況，就需要多加留意可能這個房屋有滲漏水的狀況。

如果真的在交屋後，才發現房屋漏水該怎麼辦呢？董家菱提醒，首先根據《民法》第354條，原屋主須擔保「物之瑕疵擔保責任」，是指原屋主保證交付時無瑕疵，因此，要先釐清這個漏水是「交屋前」就已存在的漏水問題，還是「交屋後」才產生的漏水問題，並非漏水都能要求原屋主負責。若是確定原屋主必須負責漏水問題，民眾可以主張減少價金、將房屋漏水回復至未漏水原狀等兩種方式擇一向原屋主求償。

除了房屋漏水的問題以外，如果遇到淹水屋更是麻煩，不只清理困難，更可能讓家具全部泡湯。信義房屋建議，評斷是否有淹水風險主要有三種方法，第一是現場觀察騎樓高度是否明顯墊高、周圍房屋是否普遍裝有防水閘門等；第二是上政府網站查詢是否為地勢低漥區；第三就是親自詢問在地住戶、鄰里長，多方比對，才能確保買到不受水患影響的安心好宅。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，若周邊住宅大多有墊高2至3個台階，或騎樓比路面高出許多，都可能先前有淹水紀錄，或者觀察地下室空間的壁面天花板，是否有淹水過的痕跡。另外，周邊馬路被經常性堆置垃圾、雜物，當大雨來到，就可能因為下水道或排水溝遭堵塞而積水。同時，也可觀察當地民宅的門口，是否普遍裝設防水閘門、電線桿是否有標示積淹水高度；若當地抽水站多，也代表當地可能較容易積淹水。最後，也可在大雨後到區域內公園、學校、空地觀察是否有積淹水。

▲梅雨季時常陰雨綿綿，其實正好是觀察房屋有沒有漏水或淹水風險的好時機。（圖／NOWnews資料照片）
▲梅雨季時常陰雨綿綿，其實正好是觀察房屋有沒有漏水或淹水風險的好時機。（圖／NOWnews資料照片）

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