COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

政壇集體自首挺郭彥均　凌濤轟：還要死多少孩子才算多

▲藍營青年挺郭彥均至刑事局集體自首。（圖／凌濤提供）
▲藍營青年挺郭彥均至刑事局集體自首。（圖／凌濤提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-29 10:16:44

行政院長蘇貞昌稱藝人郭彥均提及「很多孩子走了」是不實謠言，嗆究責查辦；陳時中指揮官也緊接著提及該句涉假訊息最高罰300萬元，引起網路撻伐，也掀起了集體自首潮。桃園區市議員參選凌濤今（29）日與台北市議員參選人柳采葳、詹為元、新北市議員參選人呂家楷、林鼎超、律師簡榮宗邀請一起到刑事警察局自首。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌濤表示，國民黨內青年集體自首，不畏公權力的恐嚇，讓講真話的民眾不孤單。凌濤說，現在的台灣，小孩染疫可能致命、大人說出真話可能被抓。身為4歲女兒的爸爸，大家都是以為人父母的心情，心疼因染疫重症跟逝世的孩子，「很多孩子走了，講的都是真話」，蘇貞昌院長，不但不追查打壓民眾心聲的塔綠班網軍，竟然還運用公權力恐嚇以真名發言的民眾，難道蘇貞昌不願意查網軍，只願意解決提出問題的民眾，是怕查網軍查到自己身上？

凌濤說，請問蘇貞昌院長、陳時中指揮官，10名孩童死亡算少嗎？還要死多哨人才算多？怎麼那麼沒有同理心、講話如此冷血？「十位孩子的生命，來自十個幸福的家庭，但每個孩子都是父母的百分之百。」

凌濤表示，今天大家站出來為孩子發聲，接著立法院黨團、各縣市議會黨團，都會投案 「集體自首」，人民的心聲是無法壓制的，因此要辦就一起辦，不用等蘇貞昌指揮到案，他們自己來投案。

聲援郭彥均！蔣萬安提供義務律師團：捍衛言論自由

柯文哲聲援郭彥均！挺藝人吐實：今天不說話明天說不了話

政府要查辦郭彥均　朱立倫轟：要辦連我一起法辦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀