政壇集體自首挺郭彥均 凌濤轟：還要死多少孩子才算多
行政院長蘇貞昌稱藝人郭彥均提及「很多孩子走了」是不實謠言，嗆究責查辦；陳時中指揮官也緊接著提及該句涉假訊息最高罰300萬元，引起網路撻伐，也掀起了集體自首潮。桃園區市議員參選凌濤今（29）日與台北市議員參選人柳采葳、詹為元、新北市議員參選人呂家楷、林鼎超、律師簡榮宗邀請一起到刑事警察局自首。
凌濤表示，國民黨內青年集體自首，不畏公權力的恐嚇，讓講真話的民眾不孤單。凌濤說，現在的台灣，小孩染疫可能致命、大人說出真話可能被抓。身為4歲女兒的爸爸，大家都是以為人父母的心情，心疼因染疫重症跟逝世的孩子，「很多孩子走了，講的都是真話」，蘇貞昌院長，不但不追查打壓民眾心聲的塔綠班網軍，竟然還運用公權力恐嚇以真名發言的民眾，難道蘇貞昌不願意查網軍，只願意解決提出問題的民眾，是怕查網軍查到自己身上？
凌濤說，請問蘇貞昌院長、陳時中指揮官，10名孩童死亡算少嗎？還要死多哨人才算多？怎麼那麼沒有同理心、講話如此冷血？「十位孩子的生命，來自十個幸福的家庭，但每個孩子都是父母的百分之百。」
凌濤表示，今天大家站出來為孩子發聲，接著立法院黨團、各縣市議會黨團，都會投案 「集體自首」，人民的心聲是無法壓制的，因此要辦就一起辦，不用等蘇貞昌指揮到案，他們自己來投案。