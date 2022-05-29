張善政桃園民調全勝　朱立倫老班底檯面下縫合裂痕

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由其他項目調查資料分析，張善政獲中間、游移選民支持度較高，且張善政宣布參選至今僅短短兩週，加上藍營內部對於黨主席朱立倫的強行徵召仍有質疑聲音，張卻能達到領先陳時中、林智堅、徐國勇及賴香伶的成績，若張未來與桃園地方人士能完成全面性的整合，不再有異音，包括原先有意參選的魯明哲、羅智強、萬美玲、呂玉玲等人全力輔選，這場選戰將具有高度可看性。
據地方人士指出，朱立倫提名張善政勢必經過數據化分析，曾為桃園縣長的他對於當地選民結構有一定的熟悉度，也深知較多外縣市移居桃園的年輕人，對於對理性、政黨色彩低且能提出扎實政策人選有一定支持度。
該人士表示，針對朱立倫突襲式徵召引起的風暴，近日加速協調，接下來的拜會行程、桃園城市治理政策發表，黨中央皆會給予協助、陪同，包括朱立倫桃園老班底，其最倚重的副手黃敏恭、廖正井等人未來將於檯面下協助縫合、弭平，黃等人熟悉地方生態，身段柔婉、熟悉操盤，可補足張善政目前尚未成熟的選戰力道。
「111年度5月份時事議題民意調查」，調查對象為設籍在桃園市年滿20歲之一般民眾，執行期間為111年5月25日至5月27日，訪問時段為平日晚上6：00到9：30，共完成1074份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為3.00%以內，調查主題為訂於111年11月26日舉行的桃園市長選舉。