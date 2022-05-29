德州小學槍擊案警空等1小時才攻堅　當局要查

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路透社報導，警方為何在廊道上等候近1小時才進入現場、擊斃槍手，這是德州公共安全局（Texas Department of Public Safe）調查的核心。
隨著獨立調查的呼聲升高，及執法單位因應作為引發的批評日增，遠從休土頓（Houston）和達拉斯（Dallas）的警力也抵達尤瓦爾迪來支援地方當局，某些情況下負責保護尤瓦爾迪警察、市長和槍手購買兩隻兩支半自動步槍的槍店。
同時，調查人員也仍在釐清槍手犯案動機。凶嫌拉莫斯18歲，高中中輟生，沒有刑事前科，也未有心理疾病史，不過，他在社群媒體上發布的威脅訊息逐漸曝光。
德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）本週稍早表示，拉莫斯手持AR-15半自動步槍進入兩間相連的四年級教室時，至少有兩名學童從教室打了911求救。
一名女孩在中午12時3分在電話中低聲說「他在112教室」；同一個女孩在12時43分懇求911接線人員「拜託現在就派警察過來」，4分鐘後她又打一次。12時51分，亦即這名女孩首次打911求援之後超過45分鐘，美國邊境巡邏隊（USBP）率領特勤小組攻堅，結束這場血案。
前前後後下來，執法人員在教室外等候的期間，從校園內撥打出的求救電話至少有8通；這段期間有多少9、10歲的學童受害，目前不得而知。兩名打電話求救的孩童都倖存下來。
麥克洛說，現場指揮官亦即校區警察單位主管，做下錯誤判斷，以為拉莫斯已被包圍，對學童們不再構成威脅，警察有時間來準備攻擊行動。
麥克洛表示：「這是錯誤的決定。」他承認依據標準作業規定，警方必須立即採取行動來對抗槍手，而不是等待支援。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110529