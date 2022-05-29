OREO變脆脆雪糕！7-11獨家開賣2款冰品 再抽「大抱枕」
為歡慶OREO 110週年生日慶，7-11將從6月1日起整合「冰品」、「零食」兩大類別，獨家販售2款OREO雪糕，1款便利商店獨家販售OREO 限定口味餅乾。OREO首次引進創新口味「奧利奧生日繽紛口味夾心餅乾」，更以「雙倍爽脆」為研發概念，推出「OREO脆脆系列-香草/巧克力雙層雪糕」，強調以雙層雪糕口感神還原經典餅乾，更於7-11獨家加碼抽60CM「OREO造型大抱枕(市值2099元)」，活動期間購買任3件OREO指定商品，上官方LINE帳號登錄發票即可抽。
7-11表示，觀察近3年OREO系列餅乾，已成為零食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過百萬條、換算下來可疊出830多座101大樓之高！其中以香草口味最受年輕族群歡迎，此次特別推出OREO 110週年期間限定「奧利奧生日繽紛口味夾心餅乾」，創新口味以生日蛋糕為主題研發，更以超人氣香草口味拌入繽紛碎糖夾心，搭配可可風味外層爽脆餅乾，呈現多層次風味，更同步將既有暢銷口味OREO香草/巧克力/黑白/減甜盒裝餅乾視覺換上馬來貘限定包裝，打造療癒食光。
炎炎夏日怎麼能不吃冰？瞄準冰凍體感商機，OREO從餅乾華麗變身成冰品，於7-11獨家推出「OREO脆脆系列-香草雙層雪糕」、「OREO脆脆系列-巧克力雙層雪糕」兩款新品，雙層造型雪糕，一次可品嚐兩種口感，外層以巧克力脆皮裹上OREO脆餅，冰心則以香草或巧克力雪糕拌入OREO脆餅，完美打造「雙倍爽脆」的絕妙滋味，打造離家最近的OREO系列商品補給站。
而全家便利商店也將自6/1起，於全台店舖獨家開賣「OREO巧克力口味盆栽冰淇淋」與「OREO香草口味盆栽冰淇淋」，甜而不膩的冰淇淋拌入OREO脆餅，表面灑滿整層OREO脆餅，不僅擬真度超高，而且每一口都能吃到OREO脆脆餅乾，售價99元！除此之外，OREO系列餅乾（巧克力夾心餅乾、香草夾心餅乾、減甜香草夾心餅乾、OREO餅乾小條裝原味）自6/1起至6/28，享第二件5折優惠！巧克力控千萬別錯過！