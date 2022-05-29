收嘸隔離通知書？數位APP增「補發」功能　申請步驟看這

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二、5月27日起確診，未於三日內取得電子隔離通知書者。
數位新冠病毒健康證明申請，係以電腦或手機直接上網辦理(網址為：https://dvc.mohw.gov.tw )，執行三個步驟即可取得：
一、確認身分：民眾可透過本系統之多元身分驗證登入，亦可使用健康存摺APP，先點選「申請COVID-19數位證明」功能，再點選「COVID-19數位證明申請系統」。
二、選擇項目：
(1).疫苗接種數位證明。
(2).檢驗結果數位證明：可選擇核酸(PCR)數位證明或快篩陽性證明。
(3).接觸者隔離證明：需填寫居住、隔離地址後，始可送出申請。
(4).確診者指定處所隔離通知書補發：需填寫手機號碼(聯絡電話)、居住及隔離地址後，始可送出申請。
三、取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，若需列印者也可使用「取得超商列印碼」。
指揮中心提醒，為配合新增功能，數位證明系統預計於今年5月29日晚上6時，至次(30)日上午0時暫時停止服務，進行版本更新，有急需使用者，請先提前下載。詳細操作方式可至衛生福利部官網數位證明專區查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。