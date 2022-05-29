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很多孩子都走了社群發酵　李雨蓁：精心策劃的認知作戰

▲郭彥均為醫護發聲，引發外界熱議。（圖／郭彥均臉書）
▲郭彥均為醫護發聲，引發外界熱議。（圖／郭彥均臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-05-29 18:23:25

針對日前「很多孩子都走了」貼文在社群上大量流傳，高雄鳳山市議員參選人李雨蓁發文強調，一個郭彥均貼文是言論自由，短時間變成上萬人擴散，如同機器人般公式化霸佔版面，這就是一場精心策畫的「認知作戰」，民眾看到可疑訊息轉傳，務必再三查證，謹慎看待。

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李雨蓁說，5月25日藝人郭彥均在臉書上發文「很多孩子都走了」引發熱議，貼文中附上與醫護人員的對話截圖，稱「醫護從4月5日起就沒休息過，但小孩卻越來越慘」，這篇貼文在4個小時內以極快的速度 散度到各個社群，且內文的同質性極高，幾乎以很多孩子都走了作為引文，如同機器人般公式化霸佔版面。

李雨蓁分析，時間線大概簡單畫分為幾個節點：5月25日上午10:30郭彥均臉書PO文「很多孩子都走了」；同日上午11:34有媒體將其內容轉為網路新聞，同樣以「很多孩子都走了」作為標題，內容稱台灣醫護人員因疫情嚴重崩潰，很多孩童離世；同日下午13:32:48起中國內容農場開始大量轉發；5月26日下午15:31起20個粉絲專頁幾乎同時以「很多孩子走了」為標題大量轉載，根據 IORG 台灣資訊環境研究中心調查顯示，其中有19則貼文都在15:31發出，10秒內群聚發文 ，且不只貼文內容相同，首則留言也都是同一個內容農場網站的連結，斧鑿痕跡明顯。

李雨蓁強調，種種跡象表示，「很多孩子都走了」是一場精心策劃的認知作戰，時間序攤開來看，還不夠清楚嗎？每個孩子都是寶貝，所有父母都在擔憂，但是「很多孩子都走了」，是在保護孩子嗎？是在體諒安慰父母嗎？父母已經如此擔憂，還在惡意製造恐慌。

李雨蓁認為，「認知作戰」就是在無形中利用社會脆弱的一面，製造輿論影響目標對象的認知，刑事局雖已啟動調查，但源頭和操作者不可輕縱，此次的認知作戰造成社會焦慮，就是意圖製造失控的恐慌，也讓監守兩年的第一線醫護人員面臨更不友善的對待，讓我們提高對「認知作戰」的警覺，看到可疑訊息轉傳，務必再三查證，謹慎看待，像這兩年多來一樣，彼此理解信任、相互扶持，過去我們做得到，未來也一定可以！

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