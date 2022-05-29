很多孩子都走了社群發酵　李雨蓁：精心策劃的認知作戰

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李雨蓁分析，時間線大概簡單畫分為幾個節點：5月25日上午10:30郭彥均臉書PO文「很多孩子都走了」；同日上午11:34有媒體將其內容轉為網路新聞，同樣以「很多孩子都走了」作為標題，內容稱台灣醫護人員因疫情嚴重崩潰，很多孩童離世；同日下午13:32:48起中國內容農場開始大量轉發；5月26日下午15:31起20個粉絲專頁幾乎同時以「很多孩子走了」為標題大量轉載，根據 IORG 台灣資訊環境研究中心調查顯示，其中有19則貼文都在15:31發出，10秒內群聚發文 ，且不只貼文內容相同，首則留言也都是同一個內容農場網站的連結，斧鑿痕跡明顯。
李雨蓁強調，種種跡象表示，「很多孩子都走了」是一場精心策劃的認知作戰，時間序攤開來看，還不夠清楚嗎？每個孩子都是寶貝，所有父母都在擔憂，但是「很多孩子都走了」，是在保護孩子嗎？是在體諒安慰父母嗎？父母已經如此擔憂，還在惡意製造恐慌。
李雨蓁認為，「認知作戰」就是在無形中利用社會脆弱的一面，製造輿論影響目標對象的認知，刑事局雖已啟動調查，但源頭和操作者不可輕縱，此次的認知作戰造成社會焦慮，就是意圖製造失控的恐慌，也讓監守兩年的第一線醫護人員面臨更不友善的對待，讓我們提高對「認知作戰」的警覺，看到可疑訊息轉傳，務必再三查證，謹慎看待，像這兩年多來一樣，彼此理解信任、相互扶持，過去我們做得到，未來也一定可以！