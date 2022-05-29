鄭秀文將迎50歲！凍齡近況曝 吐心境「不用硬活成18歲」
鄭秀文的老公許志安3年前鬧出偷吃醜聞，如今3年過去了，夫妻倆挺過難關，鄭秀文在今年8月還將迎來50歲生日，她近日在社群媒體上發文分享即將50歲的心情，直言不需要硬把50歲活成歲活成18歲、22歲，「但你可以在每個歲數里，好好地活出自己。」一段話，引起許多人共鳴。
鄭秀文在社群媒體上貼出一張運動照片，照片中她穿著運動小可愛，露出結實的好身材，完全看不出已經要50歲，她發文提到對於年紀，從不忌諱，甚至用感恩的心去擁抱它，「年輕時並不會明白年齡的意義是什麼，現在懂了。它是成長、它是經歷、它是老去，此乃必然的定律。」
鄭秀文認為，人都會老，因此不需要害怕，「更重要的是，年齡並不會妨礙你在任何階段當中，成為一個最好的自己。你不用五十歲硬要活成十八廿二，但你可以在每個歲數里，好好地活出自己。」不忘呼籲運動與適當飲食，是滋養身體的方式，保持童心也很重要，她正能量的說：「如果有人用你的年齡去嘲諷你，貶低你，不相干，只因他們仍未認清生命的本質。」
事實上，鄭秀文的老公許志安3年前與女星黃心穎鬧出「安心偷吃」事件，當年醜聞撞重創雙方形象，隨著時間遷移，許志安在3月時被爆出簽約老東家環球音樂，蓄勢待發準備付出，而鄭秀文寫下這一段話，似乎對於這3年來的心路歷程也有些許的感悟。