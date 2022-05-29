照顧癱瘓母又染疫！屏東男精神崩潰　推母下樓釀悲劇

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前天下午15時許，許家鄰居聽見巨響，隨即出門查看，只見許家母子倒臥在門前，地上還有一灘血跡，嚇得連忙報警求救，但緊急送醫後，許母仍宣告不治，許男則是腳部受傷，治療後已無大礙。
許男事後對於犯行坦承不諱，並表示原本已背負相當沉重的照顧壓力，但最近又因染疫，導致哥哥必需搬出去住，不能待在家幫忙照顧母親，才一時萌生輕生念頭，案經檢察官複訊後，認為許男所犯為5年以上重罪有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押，法官諭知5萬交保，但因家人不願意幫他籌款，許男自己也沒有錢，所以法官又改裁定羈押，目前仍收押在屏東看守所。（編輯：陳苾暐）
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