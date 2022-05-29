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照顧癱瘓母又染疫！屏東男精神崩潰　推母下樓釀悲劇

▲案經檢察官複訊後，向屏東地方法院聲請羈押，法官諭知5萬交保，但因家人不願意幫他籌款，許男自己也沒有錢，所以法官又改裁定羈押，目前仍收押在屏東看守所。（示意圖／取自pixabay）
▲案經檢察官複訊後，向屏東地方法院聲請羈押，法官諭知5萬交保，但因家人不願意幫他籌款，許男自己也沒有錢，所以法官又改裁定羈押，目前仍收押在屏東看守所。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-29 19:43:43

屏東一名許姓男子（54歲），因照顧癱瘓的母親（79歲）長達20餘年，期間沒有結婚也無法工作，近期2人又雙雙確診，許男疑似因此壓力過大，竟於前天（27日）一時精神錯亂，將年邁母親從2樓推下，自己也緊接著跳樓輕生，導致許母送醫搶救不治，許男則腳部受傷，警方訊後已依殺人罪嫌將其送辦。

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據了解，許男家中共有5名兄弟姊妹，但其中有3人相繼死亡，父親也在多年前討海時遇難，因此家中僅剩母子3人相依為命，多年前，許母車禍腦出血，導致全身癱瘓，只能靠插管維持生命，一家子的經濟重擔便落在許男哥哥身上，而許男則背負起照顧媽媽日常生活起居的責任。

前天下午15時許，許家鄰居聽見巨響，隨即出門查看，只見許家母子倒臥在門前，地上還有一灘血跡，嚇得連忙報警求救，但緊急送醫後，許母仍宣告不治，許男則是腳部受傷，治療後已無大礙。

許男事後對於犯行坦承不諱，並表示原本已背負相當沉重的照顧壓力，但最近又因染疫，導致哥哥必需搬出去住，不能待在家幫忙照顧母親，才一時萌生輕生念頭，案經檢察官複訊後，認為許男所犯為5年以上重罪有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押，法官諭知5萬交保，但因家人不願意幫他籌款，許男自己也沒有錢，所以法官又改裁定羈押，目前仍收押在屏東看守所。（編輯：陳苾暐）

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