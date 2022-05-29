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張勛傑打槍單身小嫻「是兄妹」　拍世紀婚禮砸上億

▲張勛傑10台豪車迎娶《一家團圓》新娘楊小黎。（圖／三立）
▲張勛傑10台豪車迎娶《一家團圓》新娘楊小黎。（圖／三立）

記者羅凌筠/桃園報導

2022-05-29 20:23:532022-05-29 21:04:36

張勛傑加入三立八點檔《一家團圓》，今（29日）和戲裡老婆楊小黎在桃園拍攝婚禮重頭戲，劇組出動總價突破1億元的2台勞斯萊斯、8台跑車，打造豪門婚姻奢華感，張勛傑受訪開玩笑說已經和車隊大哥交換聯絡方式，希望自己結婚時他們來助陣排場，不過問到感情狀態，他說：「現在沒對象啊。」

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雖然用跑車迎娶新娘的婚禮很神氣，不過張勛傑自己期待的婚禮，其實偏向輕鬆悠閒的海島婚禮，「父母要的傳統形式會給，我們自己年輕人的浪漫就留給朋友。」過去曾和小嫻傳過緋聞，他再度強調沒交往過，兩人兄妹相稱，在小嫻和金剛分手之後，張勛傑問候過小嫻，「我們很密切關心彼此，她現在非常好，在屏東當導覽員，身為哥哥我很祝福，我勸她回台北接工作、找個小鮮肉，她說隨緣，很豁達。」

▲《一家團圓》世紀婚禮戲豪車價值破億。（圖／三立）
▲《一家團圓》世紀婚禮戲豪車價值破億。（圖／三立）
張勛傑與楊小黎在劇中演出夫妻，剛染疫康復後的楊小黎這次上工就演出要和苗可麗互尬的婆媳鬥爭。楊小黎日前染疫康復後上工，但體力尚未恢復，因此為了保留體力，未能在訪問中現身。兩人首次出演台語八點檔，對兩人來說都有點意外，可以同時加入演出。因為先前張勛傑代班楊小黎主持《在台灣的故事》，去拍白沙屯媽祖進香外景，沒想到一結束回來台北，就接到將要跟楊小黎演出CP，感覺冥冥之中媽祖有注定，甚至還說是「神蹟」。

▲勇兔願意當張勛傑台語老師。（圖／三立）
▲勇兔願意當張勛傑台語老師。（圖／三立）
張勛傑雖會講台語但自覺沒有到這麼好，所以壓力特別大，還特別找了專業的台語老師進行台詞指導。勇兔平常搞怪搞習慣了，但想到接下來要對上苗可麗，自己覺得壓力也很大，但苗可麗說：「我有看妳的戲，妳很棒，戲就是要誇張。」苗可麗還說她演得很自然可以被接受，看著她的表演就想到自己以前的表現，儼然已經將勇兔當成自己的接班人。

苗可麗說罵人真的要練習，自嘲自己現在罵人已經沒這麼溜了。但她覺得在疫情期間大家都辛苦，自己罵人就是在幫大家紓壓，也希望大家可以歡喜看戲。而她的宣傳影片一放上網路，兩千多位網友爭相留言想聽她罵「哩企系」，甚至還想排隊被她罵。這次在劇中她和陳霆演出夫妻，當苗可麗知道陳霆要進組時，一直問他演什麼角色，但陳霆三緘其口，讓苗可麗很怕陳霆演的是他兒子。

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