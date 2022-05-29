張勛傑打槍單身小嫻「是兄妹」　拍世紀婚禮砸上億

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張勛傑與楊小黎在劇中演出夫妻，剛染疫康復後的楊小黎這次上工就演出要和苗可麗互尬的婆媳鬥爭。楊小黎日前染疫康復後上工，但體力尚未恢復，因此為了保留體力，未能在訪問中現身。兩人首次出演台語八點檔，對兩人來說都有點意外，可以同時加入演出。因為先前張勛傑代班楊小黎主持《在台灣的故事》，去拍白沙屯媽祖進香外景，沒想到一結束回來台北，就接到將要跟楊小黎演出CP，感覺冥冥之中媽祖有注定，甚至還說是「神蹟」。
張勛傑雖會講台語但自覺沒有到這麼好，所以壓力特別大，還特別找了專業的台語老師進行台詞指導。勇兔平常搞怪搞習慣了，但想到接下來要對上苗可麗，自己覺得壓力也很大，但苗可麗說：「我有看妳的戲，妳很棒，戲就是要誇張。」苗可麗還說她演得很自然可以被接受，看著她的表演就想到自己以前的表現，儼然已經將勇兔當成自己的接班人。
苗可麗說罵人真的要練習，自嘲自己現在罵人已經沒這麼溜了。但她覺得在疫情期間大家都辛苦，自己罵人就是在幫大家紓壓，也希望大家可以歡喜看戲。而她的宣傳影片一放上網路，兩千多位網友爭相留言想聽她罵「哩企系」，甚至還想排隊被她罵。這次在劇中她和陳霆演出夫妻，當苗可麗知道陳霆要進組時，一直問他演什麼角色，但陳霆三緘其口，讓苗可麗很怕陳霆演的是他兒子。