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台灣桌球一哥林昀儒在本屆名古屋亞運男子單打一路過關斬將殺進四強，不僅確保了一面銅牌起跳的獎牌，更是台灣桌球隊睽違12年再度有選手挺進亞運男單4強。究竟台灣球員要闖進金牌戰有多不容易？若林昀儒能突破宿敵林詩棟、一舉闖進最終決賽，將寫下台灣桌球史上一項高懸超過20年的紀錄。回顧台灣亞運桌球男單歷史，唯一一次拿下金牌必須一路追溯至1958年東京亞運。當時傳奇名將李國定一路過關斬將，最終勇奪金牌，這也是台灣亞運史上迄今唯一的桌球男單金牌。在此之後，台灣桌球在亞運男單賽事便被中國、日本及韓國強權的夾擊，面臨長達數十年的「獎牌荒」。其中最接近金牌的有兩人，第一個是蔣澎龍。蔣澎龍在2000年奪得亞洲錦標賽男單金牌、世界排名高居前列，不過在亞運賽場上仍屢屢於八強或四強階段飲恨，始終未能殺進決賽。接著就是大家較為熟知的莊智淵。台灣「桌球教父」莊智淵征戰5屆亞運，曾在2014年仁川亞運勇奪男單銅牌，也曾於2002年釜山亞運闖進四強拿下銀牌。莊智淵也是自1958年後，唯一能站上亞運男單金牌戰的選手。若林昀儒本屆能成功殺進決賽，將成為繼1958年李國定、2002年莊智淵之後，台灣桌球史上第3位闖進亞運男單金牌戰的球員，難得程度與歷史地位不言而喻。林昀儒衝擊金牌戰的最大障礙，莫過於4強的對手正是「天敵」林詩棟。對林昀儒而言，林詩棟無疑是他職業生涯中最難打的對手。翻開兩人過往的對戰紀錄，林昀儒對上林詩棟苦吞對戰9連敗，至今仍一勝難求。至於為何林昀儒始終很難突破林詩棟？林詩棟具備強悍的後場單板質量與高強度的反手反撕能力。林昀儒過去雖然能憑藉招牌的「擰拉」與快攻變線在開局取得領先，但林詩棟在多拍中後場相持的穩定度與護台面積極大，往往能在關鍵分憑藉身體素質與球速硬壓林昀儒。若能打破對戰9連敗魔咒，這場勝利的含金量將不亞於任何一座世界冠軍。從1958年李國定的金牌，到莊智淵奮戰多年的銀牌，台灣桌球男單在亞運賽場上等了太久。林昀儒如今不僅扛下了台灣桌球一哥的重任，更一步步逼近歷史紀錄。無論最終能否跨越林詩棟這座大山，林昀儒保底銅牌也已經能證明自身的價值。