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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目昨（27）日落幕，韓國隊以 3：1 險勝日本隊，締造金牌5連霸。韓國隊總教練柳志炫賽後坦言，要在短期賽奪金絕非易事，尤其是在「韓日交鋒」時，更是有絕對要贏球的包袱。面對與複賽相同的日本隊投手樋口新，韓國隊在第2局就找到突破口，柳志炫透露，情蒐小組有發現主審好球帶外角比平常寬，因此他指示打者移動站位，最後收到成效。奪下金牌後，柳志炫笑說，「現在的我只想好好休息一下。」韓國隊昨日在金牌戰交手日本隊，靠著王牌投手郭彬6.1局失1分好投，加上金倒永、文保景8局上適時安打，最終以3：1驚險奪勝，締造亞運金牌5連霸。據《中央日報》報導，賽後韓國隊主帥柳志炫說，「過去這2個星期，我是拿命在拚。」柳志炫坦言，在短期決戰的大賽中，金牌絕非能輕易拿下，「無論是大賽還是小型賽事，『韓日對決必須贏球』的沉重包袱向來無比巨大。選手們克服了極大的心理壓力，在最後一刻收穫了最完美的結局，我真的為他們感到無比驕傲。」前役日本隊的先發投手，正是25日複賽率領日本隊完封韓國隊的左投樋口新。有別於複賽時遭到7局4安打的封鎖，韓國隊在金牌戰第2局就從樋口新手中先打下分數，讓奪金壓力減少一半。柳志炫也透露關鍵戰術，「情蒐分析小組幾乎是不眠不休在準備。他們觀察到主審的好球帶外角比平時寬了約1顆到2顆球，因此我指示打者們站位要比平時更靠前、緊貼本壘板前緣去擊球。」柳志炫指出，這套戰術奏效，逼得對方投手無法順利拿到好球，也因此動搖。柳志炫感謝韓職給予的後勤支援，尤其是未因亞運停賽的10支球團，「在母隊正面臨激烈排名爭奪戰的關鍵時刻，仍毫不猶豫將核心主力割愛借給國家隊。」被問到有沒有好好睡覺時，柳志炫笑著說，「對國家隊總教練來說，睡覺完全是一種奢侈。」但他同時也點出，看到資深球員在球場內外帶著年輕球員一同成長，讓他深信韓國隊真的更茁壯，「如今拿下了設定的金牌目標，現在的我只想好好休息一下。」