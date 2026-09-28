我是廣告 請繼續往下閱讀

底特律老虎隊今（28）日於主場迎戰匹茲堡海盜隊，因為球隊未能闖進季後賽，因此同時也是2026年大聯盟的收官之戰。台灣旅美好手李灝宇此役擔任先發第2棒、二壘手，雖然4打數未能擊出安打、吞下2次三振，最終老虎以2：4抱憾落敗，但李灝宇最後一打席的招牌「徒手折棒子」再度引發熱議。他全季繳出10轟、87安的表現，刷新台灣野手在大聯盟的歷史紀錄，成為台灣棒球單季最強的旅美打者。這場例行賽最終戰，海盜隊靠著首局葛里芬（Konnor Griffin）的首打席全壘打奠定勝基，前4局便取得4：0領先；老虎隊雖在7、8兩局各轟出一發陽春砲追至2：4，但最終仍無力回天，本季以76勝86敗作收。李灝宇今日打擊陷入苦戰，前3次打席分別吞下1次三振、擊出飛球及滾地球出局。8局下半2人出局後，他迎來本季最後一次站上打擊區的機會，在2好球後面對偏高速球揮空遭到三振。走下打擊區時，心情極度不甘的李灝宇直接將手中的球棒往大腿一折、當場斷成兩截，這幕霸氣畫面也立刻在社群網路上引發熱議。雖然收官戰留下些許遺憾，但李灝宇的菜鳥年已經能夠載入台灣的棒球史。他在6月重返大聯盟後逐漸站穩先發位置，本季最終出賽114場，在364個打席中揮出87支安打，包含19支二壘安打、2支三壘安打與10發全壘打，貢獻46分打點，打擊三圍來到.264／.322／.424（OPS 0.746）。李灝宇在本季一舉打破了原本由張育成保持的台灣球員單季最多安打（87安）、二壘打（19支）、全壘打（10轟）、保送（30次）、壘打數（140個）與長打數（31支）等各項累積紀錄。此外，他也是大聯盟歷史上首位單季出賽破百場、打席破251次的台灣野手，並保持著台灣球員在大聯盟最多的連12場安打、連12場上壘，以及單場4安的亮眼紀錄。