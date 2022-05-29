雙向救贖最甜！申敏兒陪金宇彬抗癌　7年姊弟戀盼來曙光

雙向救贖的愛情，最美麗動人。

韓劇《海岸村恰恰恰》裡的美女牙醫師尹慧珍（申敏兒 飾），職場遭遇不如意，一時負氣離開診所，自行到鄉下海邊開業，以往堪稱「人生勝利組」的經歷，被迫在海岸村重新開始，因而認識了熱心居民、被稱為「洪班長」的男主角洪斗植（金宣虎 飾），沒想到個性迥然不同的兩個人，竟談起了雙向暗戀的純純戀愛！

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▲申敏兒（左）和金宣虎演出《海岸村恰恰恰》，被暱稱為「酒窩CP」。（圖／翻攝AM Entertainment IG）

然而，她婉拒了學長追求，主動向男主角告白，傾訴內心再也無法隱藏的滿腔愛意，和男主角深深擁吻，周圍冒起滿滿的粉紅泡泡。這一對甜到讓人手腳蜷曲的情侶，被影迷暱稱為「酒窩CP」，甜蜜互動閃瞎粉絲，收視率衝破14%！隨著劇情推展，洪班長內心隱藏的傷痛往事，也慢慢被揭開，個性天差地別、各有心事的愛侶，即將面臨更多的衝擊與挑戰。

尹慧珍擁有絕佳美貌和學歷，她鍾愛美麗的鞋子，需要用自信撐起自己的脆弱時，會穿上一雙美麗的高跟鞋，大學想要分手的那一天，她刻意精心打扮穿上高跟鞋，卻被新鞋磨傷後腳跟，她感嘆「美麗的事物好像都帶刺，沒想到第一天穿就會見血」，學長貼心遞上OK繃，安慰她：「稍微軟化一點就不會咬腳，無論是穿鞋子還是談戀愛，一開始本來就會比較辛苦。」

真愛不會永遠順利，這句話似乎是編劇隱藏的核心話語，尹慧珍被迫到海邊的美麗鄉村行醫，差點被跟蹤狂傷害，在人生低潮時遇到洪班長，反而露出了愛情的一道曙光。

▲申敏兒（中）在《海岸村恰恰恰》裡遇兩男追求，收視率飆高至14%。（圖／翻攝AM Entertainment IG）

就像洪班長所說的，「人生怎麼可能永遠無風無雨，反正這種時候就算撐傘也會淋濕，倒不如乾脆張開雙手接受它。」

申敏兒的愛情也非一帆風順，卻被認為比偶像劇還要甜、還要真實。

堪稱「男神收割機」的她，擁有168公分好身材，出道後接拍廣告極受歡迎，搭檔過趙寅成、蘇志燮、李昇基，更和BIGBANG的TOP傳過緋聞，交往最久的男友則是2015年拍攝服飾廣告相戀至今的演員金宇彬，兩人相差5歲，是一對甜蜜融洽的姊弟戀。

有人戲稱韓劇最虐心的三大要素，就是車禍、失憶、癌症，常以主角生病情節，賺取觀眾眼淚。沒想到，真實人生的曲折性不輸韓劇，身高188公分、模特兒出身的金宇彬2013年甫以《繼承者》竄紅，好不容易在2016年終於當上第一男主角，與秀智合演韓劇《任意依戀》，前途一片看好之際，金宇彬卻在拍攝電影時，在片場頻繁流鼻血、喉嚨痛，事後檢查出是罹患鼻咽癌，所有工作被迫喊停。

▲金宇彬因罹患鼻咽癌，演藝事業中斷2年。（圖／翻攝金宇彬IG）

金宇彬星途受阻，更讓粉絲憂心，害怕一顆明日之星即將消逝，當時交往2年的申敏兒卻向外界表示，會堅定陪伴男友接受治療，展現不離不棄的情意。整整兩年，申敏兒停拍了電視劇，專心陪伴金宇彬，經歷3次化療、35次放療的艱苦過程，男友掉落的頭髮慢慢蓄長，最終恢復健康，2019年他們在澳洲雪梨被目擊甜蜜跨年，一起靠著肩散步、用餐，在國外享受平凡幸福，粉絲內心是滿滿的激動。

挺過生死關卡，金宇彬前年加入新的經紀公司「AM Entertainment」，與申敏兒正式成為同門，重啟演藝活動，交往7年感情穩定，女友拍攝《輔佐官》時，他特別安排應援咖啡車，表達對申敏兒的支持。

低調相戀多年，屢傳結婚喜訊，申敏兒也終於願意鬆口談男友，希望金宇彬能復出順利。一起走過抗癌的2年停滯期，小倆口努力衝刺，要再登上演藝事業的高峰，就像尹慧珍在劇裡所說的：「朋友本來就是在有難時，更要互相倚靠。」申敏兒與金宇彬的甜蜜戀情，比起《海岸村恰恰恰》的酒窩CP毫不遜色，雙向救贖，果然就是最甜的啊！