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蔡英文賀喜被酸「十孩不見一滴淚」　黃子佼親回朱學恒

 ▲黃子佼生女兒捲入疫情風暴。（圖／中天提供）
 ▲黃子佼生女兒捲入疫情風暴。（圖／中天提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-29 21:51:58

黃子佼、孟耿如19日宣布女兒「黃玉米」誕生，吸引許多人祝福，黃子佼在臉書曬出總統蔡英文祝賀信，寫著「歡迎玉米來到地球」，黃子佼開心表示：「新的生命平衡高齡化，肯定是不分你我的一起開心。」不料朱學恒跑來留言嗆蔡英文，讓這樁喜事蒙上疫情的陰影。

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▲蔡英文祝福黃子佼的女兒健康長大。（圖／翻攝黃子佼臉書）
▲蔡英文祝福黃子佼的女兒健康長大。（圖／翻攝黃子佼臉書）
本土確診案例破180萬人，其中兒童染疫重症累計22例、10死，朱學恒在黃子佼臉書留言：「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌；十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡。」諷刺祝福黃子佼生女兒的蔡英文，朱學恒個人臉書砲火更猛烈，直言：「醒醒吧，那死掉的10個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴淚的，而你敢說死10個孩子算多，蘇貞昌就要立馬偵辦你呢。」

▲黃子佼回應朱學恒「希望民意被聽見」。（圖／翻攝黃子佼臉書）
▲黃子佼回應朱學恒「希望民意被聽見」。（圖／翻攝黃子佼臉書）
對於喜事捲入政治口水，黃子佼高EQ回應朱學恒：「大家辛苦了，我會讓大家暢所欲言，這是社群的意義，但記得除了討論和轉發這張圖的同時，要看一下全文與全圖喔，或是看看我的習慣，我就是什麼禮物都會致謝的，當然也希望許多民意能因此被聽見看見與重視。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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