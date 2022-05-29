蔡英文賀喜被酸「十孩不見一滴淚」 黃子佼親回朱學恒
黃子佼、孟耿如19日宣布女兒「黃玉米」誕生，吸引許多人祝福，黃子佼在臉書曬出總統蔡英文祝賀信，寫著「歡迎玉米來到地球」，黃子佼開心表示：「新的生命平衡高齡化，肯定是不分你我的一起開心。」不料朱學恒跑來留言嗆蔡英文，讓這樁喜事蒙上疫情的陰影。
本土確診案例破180萬人，其中兒童染疫重症累計22例、10死，朱學恒在黃子佼臉書留言：「只為蒼生說人話，不為君王唱讚歌；十孩不見一滴淚，一寶立見總統卡。」諷刺祝福黃子佼生女兒的蔡英文，朱學恒個人臉書砲火更猛烈，直言：「醒醒吧，那死掉的10個孩子沒名沒姓，是收不到蔡英文一滴淚的，而你敢說死10個孩子算多，蘇貞昌就要立馬偵辦你呢。」
對於喜事捲入政治口水，黃子佼高EQ回應朱學恒：「大家辛苦了，我會讓大家暢所欲言，這是社群的意義，但記得除了討論和轉發這張圖的同時，要看一下全文與全圖喔，或是看看我的習慣，我就是什麼禮物都會致謝的，當然也希望許多民意能因此被聽見看見與重視。」
※【NOWnews 今日新聞
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