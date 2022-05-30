把握今日好天氣！鋒面接近週二再變天 午後雨勢越趨明顯
中央氣象局表示，今（30）日各地大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及中部以北山區並有局部較大雨勢發生的機率，並針對台東縣發布高溫警示，中午前後有連續出現36度高溫的機率；另馬祖、金門及清晨夜裡西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，清晨金門縣已出現能見度不足200公尺的現象，籲請交通往返與行車的民眾，外出多加留意。
氣象局說，今日各地高溫都在30度以上，中南部地區及花東縱谷可以來到33至35度，白天除了悶熱以外，紫外線指數也偏高，而早晚低溫約23到26度。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今台灣在暖氣團內，各地晴朗、「熱如盛夏」(高溫約在35、36度)，要防曬、防中暑；午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率。
吳德榮說，明日「滯留鋒」接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1至3度，仍偏暖熱。週三清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。
至於端午連假天氣狀況，吳德榮表示，週四至下週日(2至5日)「滯留鋒」又漸北移，受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度以上，記得要防曬傷、防中暑。（編輯：林莞茜）