｜人物小檔案｜ 張博勝這日清早，跟著張博勝來到宜蘭市綠九市場，他熟門熟路穿行於幾攤漁行之間，熟稔地與魚販討論今日的漁貨，紅喉、黑喉、馬頭、金眼鯛、石狗公，切換國台語評價品項鮮度，一面抽空聊著人生三種完全不同的職場際遇。
曾任庄腳所在民宿管家、瘋台灣民宿網業務與行銷，目前為豐里海鍋物與里海咖啡主理人，推廣特色民宿多年台灣跑透透，愛交朋友、愛吃好料，致力分享宜蘭之美好。我是廣告 請繼續往下閱讀
「最開始只想說帶小孩離開台北，換個環境生活……」原本從事科技業的他找到庄腳所在民宿管家的工作，就這麼東漂宜蘭定居，後來又從事瘋台灣民宿網業務與行銷，結識了不少媒體界與餐飲志同道合的好朋友。而後慢慢淡出緊湊的民宿網，則是他在思考把自己喜歡吃魚這個興趣為本，為人生下半場轉換跑道，認真找了老師拜師學藝，認識漁獲品種、切魚手法，從第一家里海Cafe開始到去年開業的豐里海鍋物，他每天上午、下午都要上市場採買魚鮮，同時身兼料理人與老闆的身分，對於料理細節有自己的堅持。
而從事餐飲業後，張博勝反而更常到處去宜蘭不同的餐廳嚐鮮，他坦言是想要用行動來支持有想法的同業，偶爾吃到用心的料理也不吝於讚美交流，會寫平實的食記在臉書上，甚至推薦給認識的部落客或是媒體朋友，張博勝謙虛地說：「我想讓更多朋友知道宜蘭多元食材的美好，背後是一群有理念堅持的人在努力。」
豐里海鍋物 匯集魚鮮地產食材盛宴火鍋
進門看到花蓮阿美藝術家的木盤堆成航向海的大魚，心情沉靜下來。主理人張博勝因興趣自學料理鮮魚分享給好友大受好評，因緣際會下決定開設餐廳。有別於礁溪的一店里海CAFE以定食為主，豐里海正如其名，想要把宜蘭豐富的山海食材融入創意鍋物。漁獲都是張博勝自己每天親自採買，依照時令與漁船的收穫每天有驚喜，生魚片的煙仔虎、馬加（土魠魚）、長腰鮪、黃鰭鮪等，山的主題則聚焦在肉品上，主打宜蘭格馬蘭盤克夏豬與東寶台灣原生種黑豬。辣味噌甘酒鍋與馬告甘酒高湯最是特別，前者用三種辣椒與自釀酒麴製作，後者加入清新的馬告非常適合各種魚類，當主食吃完，可用海鮮精華高湯加上土雞蛋煮成雜炊粥，撒上海苔絲與三星蔥，是暖心又暖胃的完美收尾。
店家資訊
豐里海鍋物
地址：宜蘭縣宜蘭市女中路三段475號
電話：03-936-3033
FB：豐里海鍋物
時間：11:30-14:30、17:30-20:30（週二、三公休）
消費：豐里海-海陸全餐1,380-2,380元/1人、豐特選-海陸套餐1,080-2,080元/1人（辣味噌與馬告高湯另加80元），套餐價位可請店員依照人數與需求推薦
這篇文章 職人故事｜東漂宜蘭將吃魚興趣變事業 堅持細節打造山海豐美盛宴鍋物 最早出現於 行遍天下旅遊網