老是疲倦想睡覺？小心甲狀腺低下搞鬼！名中醫提神密技大公開

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內分泌系統失衡致甲狀腺功能低下 針灸調節新陳代謝
西醫治療主要是服用人工合成甲狀腺素，但是很多時候，甲狀腺只是結果，不是原因，真正的原因來至於身體免疫調節的失常。人體的內分泌是一個軸，包含下視丘、腦下垂體、甲狀腺、神經與內分泌系統，息息相關，當環節出了問題，就會出現甲狀腺功能低下的狀況。
周宗翰醫師建議使用頭皮針與耳針，可以藉由調節人體的新陳代謝來改善甲狀腺低下的問題，耳穴中的丘腦、神經皮質下、興奮穴和腦垂體等穴位和人體免疫力相關，經常刺激這些穴位，有助提升人體免疫力。甲狀腺低下常見的體質為脾腎陽虛症，常用溫補滋腎填精的中藥如仙靈脾、黃精、肉蓯蓉、菟絲子等。甲狀腺荷爾蒙在中醫歸類為「陰精」的範疇，滋腎填精以復其陽是從根本治療的方法，而嚴重的患者則建議先服用甲狀腺素搭配中藥與針灸也可減少甲狀腺素的用量，降低身體的不適。
走動、曬太陽加速血液循環 改善甲狀腺最簡單方式
要改善甲狀腺疲勞，最簡單的方式就是起來走動或曬太陽，當血液循環加速，不僅身體可以產熱，而且血氧可以供應到全身組織，讓人更有精神不怕冷，也可以喝熱湯、薑茶等可以增加熱能的飲料食物，只要多動多能讓身體產生動能。通常甲狀腺機能低下的患者會有體重過重，容易疲倦水腫也常被便秘所困擾。除控制體重外，注意膳食纖維與水份的充份攝取也是重要的。另一方面缺碘也會造成甲狀腺功能低下，甲狀腺功能低下者可多吃優質的蛋白質有助於提高新陳代謝的速度。包括南瓜子、牛肉、魚、香蕉、和杏仁等建議多吃含碘豐富的食物，如海藻、海帶、紫菜、貝類、蝦、乳製品等，或市售精製食鹽。
周宗翰中醫師強調，最重要的是要限制精緻糖類，吃太多精製糖會增加發炎反應，甲狀腺疾病會增加患第2型糖尿病的風險。甲狀腺是荷爾蒙平衡和新陳代謝的關鍵腺體，最好避免吃過多精緻糖，因為可能導致荷爾蒙紊亂、疲勞、情緒變化、抑鬱症和體重增加。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53899
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