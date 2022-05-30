違者最高罰75萬元！聘僱外籍學生未注意查驗證件恐受罰
外國留學生、僑生及其他華裔學生來台求學，為了賺取學費和生活費常會利用課餘打工，台北市勞動局提醒，雇主聘僱外籍學生從事工作，應確實查驗「居留證、學生證及工作許可函」正本，確認是否為本人，並且留意工作時間，除了寒暑假外，每星期最長為20小時。
雇主聘僱未經許可、許可失效的外國人，依《就業服務法》第57條第1款規定，處罰15萬元以上、最高至75萬元罰鍰。外籍學生在台工作須申請工作許可，雇主應查驗下列證件正本並拍照留存，包括「居留證（居留事由為就學）、學生證、工作許可函」，並且要留意工作許可的有效期間，如超過有效期間，雇主千萬勿僱用。
勞動局表示，學生工作許可有效期間最長為6個月，屆期前學生可重新申請工作許可，雇主聘僱時必須注意效期，以免誤聘許可失效的學生。雇主可至勞動部「全國外籍勞工動態查詢系統」，即時線上查驗學生工作許可情形；居留證合法與否可至內政部移民署居留證查詢網。
勞動局並提醒雇主，聘僱外籍學生也要注意到他的打工時數，除了寒暑假外，每星期最長為20小時。若雇主一時不察使學生工作超過時數，將違反就業服務法第50條及第57條第9款，可能會面臨6萬元以上、30萬元以下之罰鍰，不可不慎。