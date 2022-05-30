歡慶76週年！中油打造行動購物體驗 推咖啡優惠買7送6
為慶祝台灣中油成立76週年，中油CUP&GO來速咖啡特別舉辦為期一個月的週年慶回饋歡樂送活動，自111年6月1日起至6月30日止，只要使用「中油Pay」行動購物購買CUP&GO來速咖啡提貨券，即可享有買7杯送6杯的優惠。
台灣中油身為國內油品市場領導品牌，深耕服務已有76年，自107年5月在台北市福林站開賣自創咖啡品牌CUP&GO來速咖啡，至今（111）年5月全台CUP&GO站點共計69站，遍及全台，預計今年底將擴展到100個站點。
為了慶祝今年76週年慶，自111年6月1日起至6月30日止，凡使用「中油Pay」行動購物購買CUP&GO來速咖啡提貨券，可享有買7杯送6杯的優惠，在全台直營站點、宜蘭中森加油站、桃園東昌加油站皆通用，還可透過手機門號轉贈同為「中油Pay」行動會員的親朋好友。
台灣中油指出，自108年11月12日啟用「中油Pay」APP加油行動支付以來，已累計超過120萬會員，今年週年慶更進一步打造多樣化的行動購物體驗。會員在登入「中油Pay」APP後，點選「行動購物」，就可享有咖啡買7送6的優惠，每位「中油Pay」會員不限購買組數，還可以寄杯及轉贈功能享受購物便利。