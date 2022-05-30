COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

歡慶76週年！中油打造行動購物體驗　推咖啡優惠買7送6

▲為了慶祝台灣中油今年76週年慶，自111年6月1日起至6月30日止，凡使用「中油Pay」行動購物購買CUP&GO來速咖啡提貨券，可享有買7杯送6杯的優惠。（圖／中油提供）
▲為了慶祝台灣中油今年76週年慶，自111年6月1日起至6月30日止，凡使用「中油Pay」行動購物購買CUP&GO來速咖啡提貨券，可享有買7杯送6杯的優惠。（圖／中油提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-30 11:11:262022-05-30 11:40:12

為慶祝台灣中油成立76週年，中油CUP&GO來速咖啡特別舉辦為期一個月的週年慶回饋歡樂送活動，自111年6月1日起至6月30日止，只要使用「中油Pay」行動購物購買CUP&GO來速咖啡提貨券，即可享有買7杯送6杯的優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油身為國內油品市場領導品牌，深耕服務已有76年，自107年5月在台北市福林站開賣自創咖啡品牌CUP&GO來速咖啡，至今（111）年5月全台CUP&GO站點共計69站，遍及全台，預計今年底將擴展到100個站點。

為了慶祝今年76週年慶，自111年6月1日起至6月30日止，凡使用「中油Pay」行動購物購買CUP&GO來速咖啡提貨券，可享有買7杯送6杯的優惠，在全台直營站點、宜蘭中森加油站、桃園東昌加油站皆通用，還可透過手機門號轉贈同為「中油Pay」行動會員的親朋好友。

台灣中油指出，自108年11月12日啟用「中油Pay」APP加油行動支付以來，已累計超過120萬會員，今年週年慶更進一步打造多樣化的行動購物體驗。會員在登入「中油Pay」APP後，點選「行動購物」，就可享有咖啡買7送6的優惠，每位「中油Pay」會員不限購買組數，還可以寄杯及轉贈功能享受購物便利。

啟動雙重平穩機制超額吸收　中油明起汽、柴油調降0.1元

外傳N95口罩不足？經濟部：供應無虞、可申請撥補

4月景氣燈號續亮綠燈　國發會：不確定變數仍多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀