男發文「急診等太久」！高醫還原經過：為救重症插管兒童
一名男網友日前帶著染疫的父母，前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診時，抱怨待診病人不多，卻等待6小時，並稱有另名女子抱著嬰兒，哭喊「救救我的孩子」，卻不見醫護關心，對此，高醫還原事發當天急診室狀況，稱當時正收治一名未滿1歲的確診重症兒，因此先請輕症患者耐心等候，也有跟現場病患說明，最後也都處置完畢，並無醫療延誤或耽誤病情。
高醫小兒急診科主任陳泰亨醫師今（30）日出面表示，在5月28日晚上，小兒急診室約有20位病患等候看診，8點時剛好消防隊送來一名不到1歲確診的小朋友，出現呼吸窘迫需要插管的狀況，屬於兒童重症個案，因此需要較多時間與心力處置。
陳泰亨說，在當下就有先跟現場的病患告知需先處理重症病患，因此相關輕症者的等候時間就會比較久一點，並在當天有對輕症病患實施衛教與完整處置，強調當晚並沒有醫療延誤或耽誤病情的情況。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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