拜會前市長郝龍斌 蔣萬安：台北許多重大政策因郝而起
國民黨立委蔣萬安於上週三（25）正式接受黨中央徵召，參選2022年台北市長選戰後，也開始會面黨內人士。今（30）日上午蔣萬安也前往拜會台北市前市長郝龍斌。而在會後接受媒體訪問時，蔣萬安也強調，郝龍斌在台北市長任內，爭取舉辦花博、聽障奧運等大型活動，以及推動祝你好孕、1999市民熱線等政策，都為台北市打下了相當好的基礎，也讓各縣市以及中央政府爭相仿效。
蔣萬安表示，郝龍斌在市長任內，推動了相當多的政策，到現在市民朋友們都還是非常有感。「包含好市長任內舉辦的花博、聽障奧運，其實都是讓台北市有能力舉辦大型國際賽事的基礎。」至於市政政策的部分，蔣萬安說，祝你好孕的育兒政策，也讓全國有了統一的育兒津貼政策；1999市民專線的推動，也讓各縣市政府與中央政府起而仿效，「針對政策的部分今天來向郝請益，今天獲益良多。」
郝龍斌則透露，無論是他的團隊或是前總統馬英九的團隊，都有部分的政務官，定期跟蔣萬安「上課」，「我個人的了解，蔣萬安現在已經對市政非常地熟稔，相關問題的癥結點在哪，他也非常地清楚。」郝龍斌說，今天在針對市政進行對談的過程中，他認為蔣萬安是個非常合適、將來會做好的台北市長。