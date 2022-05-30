台東飆焚風38.4度！明天午後「紅一大塊」 北台灣防豪雨
受到西南風沈降增溫影響，今（30）日中午台東飆起焚風，金峰嘉蘭在中午12時20分出現攝氏38.4度高溫，太麻里也出現攝氏38.2度，中央氣象局持續針對台東發布高溫橙色燈號，提醒可能有攝氏38度極端高溫出現機率，而花蓮縱谷則為黃色燈號。而午後受到熱力作用影響，各山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨，其中大台北地區及中部以北山區容易有局部較大雨勢，氣象局已針對宜蘭地區發布大雨特報，並罕見提前示警明（31）日午後雷雨可能釀災！由於鋒面接近，大氣不穩定度更高，各地午後降雨範圍變大，且容易出現短延時強降雨，尤其大台北地區可能有局部大雨或豪雨，各山區及宜蘭、花蓮可能有局部大雨，請民眾外出務必留意天氣變化。
氣象局資深預報員劉宇其指出，明（31）日北方的鋒面系統接近帶來不穩定的大氣環境，加上西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後全台各地都有可能有局部短暫雷陣雨，大雷雨情況會比今日更明顯，尤其大台北地區、宜蘭、花蓮以及中部以北山區，明日午後降雨預估更是「紅成一片」，不排除有局部大雨甚至豪雨發生，瞬間強降雨威脅極大，民眾務必留意。
至於氣溫方面，明天北部地區高溫約攝氏29到31度，中南部地區高溫仍有攝氏33到35度，尤其內陸平地地區高溫情況會特別明顯，東部地區高溫約攝氏30到33度，不下雨的時候各地感受會比較悶熱。
劉宇其說，這波西南風影響的環境會一直持續到下週日（6/5），主要影響仍以迎風面的中南部地區為主，有局部短暫陣雨或雷雨，週三到週五端午節當天午後北部山區及大台北地區、東半部地區要留意有局部短暫雷陣雨。週末兩天由於水氣偏多，各地午後都容易有局部短暫雷陣雨，民眾連假安排戶外活動要留意天氣變化。