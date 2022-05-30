高市國小BNT疫苗接種首日　陳其邁到校園加油打氣

今（30）日起，高雄市開始國小校園BNT疫苗接種，首日安排後庄、永芳、十全、新上、前峰國小等17校進行接種，市長陳其邁、教育局長謝文斌特別到校關心學生施打情形，各校也使出渾身解數緩解孩童的緊張情緒，陳其邁也開心的和學童比YA合照，過程輕鬆有趣。
市長陳其邁、教育局長謝文斌今日分別到新上國小、後庄國小、永芳國小等關心學生疫苗施打情形；後庄國小為了減緩孩童的緊張情緒，現場播放溫馨平和的音樂，舒緩孩童的不安與家長的擔憂；永芳國小現場校方播放卡通緩解孩童不安情緒及轉移注意力，並於施打完畢後贈送小禮物，讓施打疫苗變得輕鬆不緊繃；新上國小安排學生到校後先回班級，進行衛教、填寫資料，再依序至活動中心施打疫苗，現場也播放音樂舒緩孩童情緒。
另外，高雄市政府為加強學生防疫，也決定配發國小及幼兒園學生每人2劑快篩試劑，教育局於今明兩天在高雄市社會教育館、岡山區岡山國小及旗山區鼓山國小，開始配發給幼兒園及國小，並依照市府COVID-19快篩試劑發放計畫，於6月1日起由學校（幼兒園）發放學生每人2劑快篩試劑，並同步提供每生1份新冠肺炎快篩試劑使用時機及指引的「市長關懷信」，讓家長能清楚了解快篩試劑的使用時機及方式。
謝文斌也特別提醒家長，當孩子出現發燒、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，或同住家人確診時，請協助孩子依快篩試劑說明書步驟使用快篩試劑，並依指引做後續處理，以確保孩子及家人的健康安全。