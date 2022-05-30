停車繳費漏看4字！他掏鈔票「1秒虧錢」崩潰：這合法嗎

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對此原PO坦言「對，我眼X，他有寫很大的多繳無法找零，但是我就是沒看到，我目光都在下面繳費機，但打電話去吵，我相信業者一定會說有清楚標示，不知道要吵多久，就當作是學一次乖」，不過他也拋出疑問「不過這種不找零，就算清楚標示，是合法的嗎？」
貼文曝光後，網友留言「只能說買個經驗吧！」、「業者這招真高明」、「超收可以向消保單位投訴，讓業者去頭痛吧」、「有開立發票嗎？沒有的話應該是可以檢舉的」、「學個教訓，但不能找零的告示，應該放在投幣口附近比較不會有爭議」；不過也有網友發現，圖中停車場公告貼有國稅局審核的「免用統一發票」貼紙，所以沒開發票也不會有責任。
事實上，根據財政部公告，自111年1月1日起，以自動販賣機銷售食品、飲料及收取停車費，應逐筆開立統一發票交付買受人；而為方便消費者辨識，財政部規劃2款專屬標示貼紙，以紅色及黃色區分適用1年及6年輔導期間，標示貼紙會同時列示營業人名稱、統一編號及該自販機之設備專屬編號，並敘明「免開立統一發票期限」，由國稅局統一印製核發，並輔導營業人逐一張貼於其所有自販機明顯位置（例如投幣口附近），以避免買賣雙方爭議及困擾。（編輯：張志浩）