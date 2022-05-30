衛福部推行減害計畫　甲基安非他命初犯率仍逐年攀升

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不過，減害計畫並未改變甲基安非他命初犯率在這段期間的逐年增加趨勢，也未改變搖頭丸初犯率在這段期間的逐年減少趨勢。此研究成果已於2021年11月發表在國際期刊《Harm Reduction Journal》。
靜脈注射毒品會增加感染HIV或C型肝炎病毒的風險，但是亞洲各國對於採用減害計畫的策略卻有諸多保留。疾管署為了控制2004年監所感染HIV的疫情，自2005年起推行三管齊下的減害計畫，包含擴大原有的衛生教育、針具交換的清潔與美沙冬替代療法，從每年通報的HIV新感染個案來看，靜脈注射毒品使用者所佔的比率從2004年的40.8%，2005年來到最高的71.6%，2006年開始下降到63.0%，2007年到38.4%，到了2010年則不到一成 (6.5%)，可說成效卓著。
行政院從2015年開始推動政府巨量資料的建置，陳為堅特聘研究員團隊以內政部警政署「三、四級毒品行政裁罰系統」、「刑案紀錄表處理系統」及法務部「毒品危害防制中心案件管理系統」等三大資料庫為主體，進行毒藥品濫用防制的研究。
由於減害計畫的推行並非以隨機分派的試驗來進行，研究團隊利用繁複謹慎的程式清理出每年各種毒品使用的初犯者，並使用間斷時間序列分析來評估不同年度的初犯率，發現在三種最常見非法藥物：海洛因、甲基安非他命、與搖頭丸中，這17年間只有海洛因的初犯率在全國性減害計畫實施前後產生統計上的顯著下降，降幅為每10萬人22.37名初犯者。
若依不同年齡分層來分析，這種顯著降幅只在40歲以下的年齡層出現。相對地，減害計畫並未改變甲基安非他命初犯率在這段期間的逐年增加趨勢，也未改變搖頭丸初犯率在這段期間的逐年減少趨勢。
這項實證資料的分析結果可看出不同非法藥物初犯率彼此間可能出現的「犯罪轉移」 (crime displacement)，當海洛因的初犯率下降，其他毒品，像是甲基安非他命與愷他命的初犯率則可能增加，這項研究結果也提供警政與衛生單位思考評估現階段的毒品防制策略，除了針對海洛因的三管齊下減害計畫，尚需其他的防制策略來因應。
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