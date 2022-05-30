西門健康立體停車場7月啟用 紓解台南中西區停車困擾

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黃偉哲表示，西門健康立體停車場為台南市前瞻計畫中第一座立體停車場，經費一共花了9千3百萬元，可以提供102個汽車停車格及40個機車停車格，大大解決了市中心區停車空間缺乏問題。西門健康路位於南區，靠近中西區精華路段，鄰近舊城區，停車不易，停車場啟用後，可以紓解大眾對於停車場停車空間的需求。
黃偉哲強調，本場鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱絡人車密集區域，為周邊500公尺範圍內唯一停車場用地，非常感謝在賴清德副總統擔任市長、還有行政院秘書長李孟諺擔任代理市長的時候，二位在前瞻計畫中爭取預算，經立法院通過，由他落實這個執行的政策。目前停車場已經完工，下個月就要落成，未來將可提供市民更加優質、便利的停車空間與環境，讓當地生活機能完善，吸引周邊住宅及商業發展。
交通局長王銘德指出，停車場基地，位於南區西門路與健康路交岔路口西北側，屬於南區與中西區住宅與商業繁盛發展區域，基地原先僅做平面停車場使用，經周邊停車供需調查後，平均供給確實不足，且尖峰停車使用率超過100%，因此透過立體化興闢增加供給，利用基地面積1,236平方公尺，採地上4層的建築設計，可提供汽車位102席及機車位40席，並導入智慧停車管理系統，有效提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便利的停車空間。