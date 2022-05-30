西門健康立體停車場7月啟用 紓解台南中西區停車困擾

台南市政府為改善大台南地區停車秩序，解決停車位不足問題，向中央爭取前瞻經費建置「南區西門健康立體停車場」已施工完竣， 7 月底將正式啟用。市長黃偉哲於今 (30) 日前往視察，感謝施工單位在很短的工期內能如期如質地完工，希望這個停車場能夠發揮它預期中的效果，讓市民朋友們享受到交通上的便利。

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黃偉哲表示，西門健康立體停車場為台南市前瞻計畫中第一座立體停車場，經費一共花了 9 千 3 百萬元，可以提供 102 個汽車停車格及 40 個機車停車格，大大解決了市中心區停車空間缺乏問題。西門健康路位於南區，靠近中西區精華路段，鄰近舊城區，停車不易，停車場啟用後，可以紓解大眾對於停車場停車空間的需求。

▲台南西門健康立體停車場已竣工，將於7月底正式啟用（圖／台南市政府提供）

黃偉哲強調，本場鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱絡人車密集區域，為周邊 500 公尺範圍內唯一停車場用地，非常感謝在賴清德副總統擔任市長、還有行政院秘書長李孟諺擔任代理市長的時候，二位在前瞻計畫中爭取預算，經立法院通過，由他落實這個執行的政策。目前停車場已經完工，下個月就要落成，未來將可提供市民更加優質、便利的停車空間與環境，讓當地生活機能完善，吸引周邊住宅及商業發展。