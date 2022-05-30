縣長初選後同台！周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都推屏東芒果

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周春米說，屏東芒果主要外銷日本、香港、澳門等其他國家地區。去年夏天因為疫情以及物流的關係，芒果的銷路受到很大的影響。今年仍然有疫情的衝擊，身為盛產地的屏東應該提前做好準備，為農民找好通路。
鍾佳濱指出，今年2月曾經去枋寮的芒果園勘災，因為農曆年間連續大雨後又出大太陽，日夜溫差大導致蘇花災情，當時果農就預估今年芒果產量恐怕減半。果不其然，前幾年5月份愛文芒果成交量都有6、7千噸，即便去年因乾旱加上薊馬蟲害，成交量也有3千噸，相比之下今年5月卻只剩不到2,500噸，嚴重影響果農的收入。
鍾佳濱也表示，先前召開記者會呼籲郵局維持「芒果二打一」的運費優惠，很感謝中華郵政的配合，因此希望民眾不妨多買一箱芒果，兩箱綁成一盒，不但可以省運費、幫助農民，又能享用到品質優良的屏東芒果。
莊瑞雄表示，台灣富有水果王國的盛名，而屏東的水果更是有口皆碑。因為氣候溫暖，每年5、6月就是屏東芒果的盛產季，屏東的農民經常讓果實多掛在枝頭上3、5天，讓豔陽自然熟化果實，等到芒果到完全成熟才採收，這些不經人工催熟的芒果，風味與香氣都是「雄讚」。
伍麗華則說，政府應該依目前氣候形態，結合產、官、學研議「芒果管理慣性農法」的調整、建立完善的「農作物保險制度」，並善用科技協助農友勘災、認證。而對全體國民而言，就用行動響應，購買原產地既好吃又安全的芒果，給農民最直接的鼓勵。
對於外界關注屏東立委齊聚，周春米認為，無論是過去、現在還是未來，大家的出發點一定都是為了屏東好，因此這次也特別邀請民進黨的屏東立委一起行銷芒果活動，相信「屏東隊」齊心努力下，屏東各項產業一定能越來越好。