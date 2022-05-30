亞洲首座高端私人駕駛俱樂部「The Magarigawa Club」預計2023年春於日本開幕

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日本一家專職提供高端多元服務的公司Cornes & Company Ltd.，日前宣布將在日本千葉縣南房總市成立亞洲第一家高端私人駕駛俱樂部，距離東京與羽田機場約60分鐘車程，定名為「The Magarigawa Club」，除了有一座全長3.5公里的賽道外，周邊還有極為奢華的相關設施，讓層峰人士可以盡情享受駕馭樂趣。
The Magarigawa Club採會員制，總面積達100萬平方公尺，也就是達100公頃，比台灣中部的賽車場大了將近兩倍，賽道由曾設計過馬來西亞雪邦、巴林國際賽道、越南河內街道賽道等F1賽道之Tilke Engineers & Architects操刀設計，全長3.5公里，最大坡度達20%、最大下坡16%，海拔落差達80公尺，最長直線800公尺，共計有22個彎道，依規劃看起來是相當具有挑戰性。
而除了主賽道外，更引人關注的是周邊設施，The Magarigawa Club在賽道邊設置有Owner's Paddock會員別墅住宿區與俱樂會所大樓，俱樂部會所大樓內設有溫泉浴池、水療設施、餐廳、酒吧休息室以及健身和培訓室等設施，甚至還有戶外運動區與寵物公園，可讓全家人在此享受休閒時光，同時還設有最多可為容納36輛車的維修區域、加油站與維修人員，讓會員的愛車也可擁有完善照顧，放心地下場奔馳。
至於Owner's Paddock會員別墅住宿區提供四種不同風格建築，內有寬敞客廳、餐廳、廚房和浴室等空間、可俯瞰賽道的露臺，以及可停2~4輛車的專屬車庫，並提供禮賓、物業管理、家事、酒店等尊榮服務。不過此俱樂部的會費也不低，含稅後會費為2990萬日元〈約合合新台幣684餘萬元〉，預計提供50名會員資格，4月份五個首波住宿區招標名額已售罄，目前會員優惠至2022年6月下旬，額滿即會截止招募，目前全區仍在建設中，預計2023年春季完工開幕。此外，該俱樂部也會開設專業駕駛訓練課程，由專業教練提供一對一的駕駛訓練。