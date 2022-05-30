林智堅轉戰桃園有共識？鄭運鵬：現在談選情有點笨

桃園市長鄭文燦任期屆滿，民進黨尚未提名接棒人選，現傳出兼任民進黨主席的總統蔡英文上週五親自協調，邀集黨內高層交換意見；會中多數人對於由新竹市長林智堅轉戰桃園有一定共識。也被視為可能人選的民進黨立委鄭運鵬今（30）日下午於立法院受訪時表示，自己是桃園最資深立委，如果黨內討論選舉他一定會被徵詢，但疫情期間黨內選對會停開，程序都還沒開始，自己就是保持如果黨需要，能夠勝選的實力，「現在談選情有點笨」。
鄭運鵬說，自己不知道上禮拜五有會議，根據鄭文燦、林智堅的說法，應該是蔡英文召集談防疫的各種政策，跟選舉比較沒有關係，疫情期間還是防疫為重。「現在談選情有點笨」，大家都在忙防疫，國民黨昨天還趁疫情做亂，帶隊假自首，疫情之下民進黨就不去談選情。
鄭運鵬再度重申，如果民進黨需要他出戰桃園，他要保持夠強、有當選能力，如果有更強的前輩到桃園自己也都祝福，「但這階段連選對會都沒有開，總統也不會只開會談桃園選情」。
鄭運鵬表示，民進黨內選對會目前也因為疫情暫停開會，如果要討論到桃園的話，不管程序或人選，「選對會也一定會徵詢在地最資深的立委，那就是我一定會被徵詢，但程序現在都還沒開始，不會說要往哪個人的方向去推進」。
鄭運鵬也提到，國民黨提名參選人會比較簡單，因為就是罵民進黨、把民進黨罵倒的訴求就好，像今天早上立法院會處理重大議案，國民黨有些提名的縣市長候選人直接不來，相信很多人沒辦法接受。對民進黨來說，就是執政做好、立院幹事長身分做好，「如果我沒做好去談選情很奇怪」。