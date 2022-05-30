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桃園夫妻居隔爆口角！竟演變成持刀互砍　妻子倒血泊不治

▲桃園楊梅區一對越南籍夫妻，日前因確診在住處隔離，不料2人昨天（30日）深夜發生口角後，竟演變成持刀互砍的兇殺案。（示意圖／桃園市警局楊梅分局提供）
▲桃園楊梅區一對越南籍夫妻，日前因確診在住處隔離，不料2人昨天（30日）深夜發生口角後，竟演變成持刀互砍的兇殺案。（示意圖／桃園市警局楊梅分局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-30 15:11:202022-05-30 15:13:56

桃園楊梅區一對越南籍夫妻，日前因確診在住處隔離，不料2人昨天（30日）深夜發生口角後，竟演變成持刀互砍的兇殺案，警消獲報到場，緊急將2人送醫搶救，但其中妻子傷重不治，全案仍待男子恢復意識後釐清。

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據了解，昨天深夜11時許，有鄰居聽到2人房間出現爭吵聲，登門查看才發現2人都倒臥血泊之中，房間床上還有一把帶血的水果刀，經救護人員送醫搶救後，妻子仍宣告不治，而男子則戒護就醫治療中，詳細原因還有待男子傷勢穩定後，進一步調查。（編輯：陳苾暐）

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